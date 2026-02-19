El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) divulgó una serie de estudios técnicos que se tendrán en cuenta a la hora de abordar un buque insignia del gobierno frenteamplista: la modificación del transporte público en el área metropolitana. Este jueves, la diaria Radio recibió a la titular de la cartera, Lucía Etcheverry, quien planteó que los documentos demuestran “rigurosidad en el abordaje de esta definición” y exploraron “buena parte de los componentes que son imprescindibles en esa transformación”.

Según la jerarca, un elemento de análisis es la institucionalidad de la gobernanza y por eso uno de ellos “analiza cómo están las competencias distribuidas entre intendencias departamentales y gobierno nacional”. Otros se vinculan con aspectos “estrictamente técnicos” y abordan “cuáles son las mejores opciones para cumplir esos objetivos de reducción de tiempos de viaje, confiabilidad y calidad”, por lo que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la privada RDA Ingeniería estudiaron “la selección de los troncales”.

A modo de “ejes donde pueda transitar efectivamente en exclusividad el transporte público”, se identificaron dos: Giannattasio-Avenida Italia y Ruta 8-Camino Maldonado-8 de Octubre. Etcheverry afirmó que por las arterias confluye “casi el 85% del transporte” y, ante la definición de implementar ómnibus articulados (BRT), “implica que todos esos servicios se van a redistribuir para garantizar la conectividad y la alimentación permanente”. “Esto implica ampliar la cobertura. Hoy analizas algunos barrios de Montevideo, ni que hablar algunas zonas de Canelones o de San José, y no es que tengan baja frecuencia: no tienen cobertura”, identificó. La idea es que transiten por el eje de las avenidas.

Aunque esos dos ejes ya estaban identificados, para Etcheverry los informes son “imprescindibles para tomar decisiones calificadas”. Aseveró que es donde se concentra “buena parte de la población” y el que pasa por 8 de Octubre “concentra mayor cantidad de usuarios del transporte público”: “Se hicieron estudios de las paradas y de la simulación del tránsito en momentos críticos, donde nos está diciendo que hay 4.300 pasajeros por hora por sentido”, informó.

“Esto es una transformación del transporte público y una oportunidad para la capital del país; es una obra que podría integrar realmente el área metropolitana –porque involucra Canelones, porque involucra San José– y es efectivamente la posibilidad de poner realmente a la capital del país y a esta área metropolitana en clave de desarrollo y de construcción de futuro”, valoró. También dijo que la migración de la población “no es nueva” y el proyecto “es la oportunidad de mantener gente y atraer nuevas inversiones”.

Consultada por el momento en que se tomará la decisión para licitar y dar comienzo a las obras, la ministra dijo que resulta “difícil” indicar una fecha, pero aseveró que este es “el momento oportuno”, además de que existe un compromiso para que “efectivamente se concrete en este período de gobierno”. “Este es un momento impostergable para tomar decisiones de iniciar este proceso”, aseguró. Tildó el rol del presidente Yamandú Orsi como “preponderante” porque “fue una de las prioridades para gobernar que presentó en Colonia” y “ha estado haciendo un seguimiento”.

¿Túnel o no túnel?

Una decisión que está tomada es la de incorporar ómnibus articulados (BRT). Al respecto, la titular del MTOP dijo que se barajaron distintas opciones, pero se valoró especialmente “las características que tienen nuestras ciudades, la extensión que va a alcanzar esta primera intervención (...), la adaptabilidad que tiene que tener para la eventual reconfiguración cuando hay interferencias, la capacidad que tiene, la inversión inicial y la inversión de mantenimiento”, enumeró.

En sentido inverso, la posibilidad de un tranvía se descartó porque, entre otros puntos, “implica una inversión inicial muy importante”; requiere una “elevada” necesidad de inversión en infraestructura y presenta “dificultades” ante interferencias: “En 18 de Julio, que es el nudo central, los estudios han indicado que tiene 134 interferencias, momentos en el año en que efectivamente no puede circular el transporte público por esta arteria, por distintas cuestiones”, reveló. Algo similar aplica sobre un tren elevado, ya que “no hay experiencias como tecnología para el transporte masivo”, y tampoco tenía una “mirada integral a los efectos de garantizar la calidad y la disminución de los tiempos de viaje”.

Todavía hay un debate abierto para la zona de 18 de Julio. Etcheverry dijo que “hay varios escenarios” y se analizó “la posibilidad de la circulación en superficie por 18 de Julio” o “por 18 de Julio utilizando también alguna de las calles paralelas, como Colonia en un caso y Mercedes en otro”, aunque en esa solución, “obviamente, hay una disminución importante de los logros que se pretende alcanzar con algo que conceptualmente es muy importante para reducir los tiempos de viaje: la circulación exclusiva”.

En ese sentido, la alternativa de soterrar es “la posibilidad de ganar espacio” con ese fin, y los estudios de simulación marcan que “tendría las mayores ganancias o cumpliría mejor los objetivos”. En una hora pico promedio actual, desde Zonamérica a la plaza Independencia hay 71 minutos de viaje, mientras que baja a 45 con soterramiento y 52 al circular por superficie, indicó la ministra. Con el túnel, la reducción en el otro eje, viajando desde El Pinar, sería “de un 30%” sobre los 82 minutos actuales.

Según los estudios, el costo asciende a 590 millones de dólares

Uno de los informes planteó que el precio del túnel asciende a 590 millones de dólares sin incluir IVA, “imprevistos”, semáforos ni material rodante. “Tenemos costos ajustados por rubros, incluso, y por alternativa. Nos pareció, y así lo hemos establecido en las resoluciones, que hay desagregación de cifras que no correspondía publicar porque es información muy sensible, cuando vamos seguramente a enfrentar, una vez tomadas las decisiones, procesos competitivos”, acotó sobre la cifra final.

Otro punto importante radica en la afectación que podría tener la obra en los 1.326 comercios presentes sobre 18 de Julio, y un “censo” de CSI Ingenieros consignó que será “significativa”. Etcheverry sostuvo que genera “temor” a los comerciantes, pero aspiran a “jugar en primera división”. Dijo que “habrá que combinar” medidas para “mitigar y sostener la afectación de la obra”, aunque recordó que “es parte” de las líneas de crédito que ya están aprobadas: 500 millones de dólares por el BID y 300 por la CAF, además de que “hay todavía en gestión un aporte que quiere hacer el Banco Mundial”.

Otras inversiones del MTOP

La ministra dijo que el foco está en el transporte público del área metropolitana, por la densidad de población. Al margen de lo anterior, dijo que el plan de inversiones de la cartera se elaboró sobre la base de criterios técnicos, pero “sobre todo desde una mirada territorial”, a los efectos de que “la inversión estuviera pensada en clave de desarrollo, de acuerdo con las potencialidades o las necesidades de cada territorio”.

“A mí me parece que la inversión, por ejemplo, en doble vía, que se ha hecho en el país, es importante; ahora, eso postergó la inversión en otras áreas del país. Eso es lo que estamos recuperando: cerrar la malla vial es tener un criterio de eficiencia en aras de la producción y la competitividad, pero también en términos de la movilidad de la gente”, aseveró. En ese sentido, valoró que “la ruta 26 fue absolutamente postergada”, que hubo obras inconclusas vinculadas a la ruta 5, y que desconoce “los criterios que definieron las inversiones” en el período pasado.

Finalmente, a la luz del reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló una cláusula y permitiría instalar una nueva terminal especializada en el puerto, expresó: “Hoy por hoy tenemos un mejor posicionamiento y una claridad jurídica que nos permite soberanamente tomar esas definiciones”. Sin embargo, la decisión “depende de múltiples factores” y no solamente pertenece al gobierno. “Si efectivamente fuera necesario –a los efectos de generar mejores condiciones para la economía del país y el interés general– una segunda terminal, o será una iniciativa de la ANP o, en la eventualidad que la recibamos, el análisis que corresponde”, concluyó.