El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó este martes ante la Junta Departamental un adelanto de los cinco proyectos –sobre limpieza, saneamiento, veredas, calles y la Ciudad Vieja– por los que solicitará al cuerpo legislativo aprobar recursos adicionales por 300 millones de dólares. Al término de la comparecencia, el jerarca fue consultado sobre la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano, en particular, sobre la posibilidad de que se construya un túnel en la avenida 18 de Julio.

Bergara afirmó que la reforma, actualmente en proceso de definición entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, “es mucho más que la discusión [sobre] si hay túnel o no hay túnel en 18 de Julio”. Se trata de un tema que ha generado preocupación entre los comerciantes del Centro de Montevideo y cuestionamientos por parte de la oposición departamental.

De todos modos, el intendente reconoció que se trata de un elemento que “está en el intercambio”. Señaló que la comuna capitalina “tiene opinión” sobre la pertinencia o no del túnel, pero remarcó: “No vamos a dar esa discusión a través de los medios, no corresponde, sería una deslealtad institucional”.

Con todo, Bergara señaló que, en el conjunto de la reforma planteada –cuyo financiamiento está siendo gestionado por el gobierno nacional–, la inclusión del túnel “es una parte, y hasta diría, menor del proyecto”.

Ediles del Partido Nacional piden información

Este lunes, los ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental presentaron una nota al presidente del organismo, el frenteamplista Gonzalo Sánchez, en la que solicitaron la convocatoria a Bergara en régimen de comisión general para que informe sobre las “importantes definiciones” que la comuna capitalina deberá adoptar en esta reforma, las cuales “implicarán no solo una importante inversión económica, sino también la afectación de cientos de comercios y trabajadores”.

Consultado al respecto, Bergara manifestó: “Si nos convoca la junta, por supuesto que vendremos”. No obstante, puntualizó que en este momento “no se puede hablar del túnel de 18 de Julio, porque no hay ningún túnel y no se sabe si va a haber túnel; es como conversar sobre cosas que no tienen mayor sentido”.

“Hasta no darle forma final al proyecto de movilidad urbana entre el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas, nosotros damos el intercambio y las opiniones en el ámbito de coordinación”, expresó; y señaló que, una vez que se tome una resolución definitiva, la comuna capitalina informará sobre “los detalles del proyecto”, que es “tan necesario para la movilidad a nivel de la zona metropolitana”.

“Esta es una definición técnica en materia de movilidad, pero también es una definición que tiene que tomar en cuenta los negocios, y obviamente siempre es una definición de carácter político”, resaltó el intendente.

El tema del túnel en 18 de Julio también ha sido criticado por legisladores del Partido Nacional. Este lunes, en una conferencia de prensa, el senador Martín Lema anunció que por este tema la oposición convocará al Parlamento a la titular del MTOP, Lucía Etcheverry. En declaraciones a Subrayado, Lema dijo que el hecho de que Bergara “no esté liderando un proceso de movilidad” es “una situación inentendible”. “Hay un atropello del gobierno nacional en Montevideo y, lamentablemente, el intendente se encuentra ausente”, afirmó.