“Seguimos esperando que el intendente de Montevideo se pronuncie al respecto del proyecto del MTOP. Un proyecto que costaría millones y generaría enormes perjuicios en Montevideo. El intendente es quien debe liderar la hoja de ruta en movilidad y no dejarse atropellar así por el gobierno nacional, de su mismo partido”, reclamó el fin de semana en la red social X el senador y excandidato nacionalista a la Intendencia de Montevideo Martín Lema, en referencia a la posibilidad de construir un túnel por 18 de Julio como parte de la reestructura del sistema de transporte metropolitano.

Este lunes, Lema se reunió con la bancada de diputados del Partido Nacional (PN) por Montevideo y resolvieron convocar al Parlamento “de forma inmediata” a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para que dé detalles sobre las obras que se proyectan. Sin embargo, la citación forma parte de una serie de convocatorias para “conocer a fondo cuál es este plan que ha trascendido públicamente pero poco se conocen algunas características” y con la finalidad de “poder esclarecer y frenar este disparate que puede acarrear daños irreparables”, aseveró el legislador.

“Hay preocupación porque acá hay un atropello del gobierno nacional a la Intendencia de Montevideo (IM)”, expresó el blanco en primera instancia. Reiteró que el intendente de la capital, Mario Bergara, es “quien debe liderar la dirección de la movilidad” y, en la situación actual, no se conoce su opinión ni “el proyecto integral de movilidad”, elementos que según el blanco reflejan “una ausencia de directivas” desde la gestión departamental.

“Este puede ser un daño irreparable en Montevideo. Pensemos en la cantidad de comercios que hay y que, si se ven interrumpidos durante dos o tres años, ¿cómo van a recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo van a retomar las actividades?”, se preguntó respecto a los 1.300 comercios que están en la zona.

“No queda claro cuáles son los fundamentos técnicos para tomar esta definición con respecto a otros proyectos. No queda claro tampoco si hay un estudio de dónde tiene que ir Montevideo desde el punto de vista de la movilidad, entonces vamos a estar reclamando también un plan integral de movilidad”, acotó. Afirmó que con el proyecto actual se está contemplando únicamente “un eje de ruta” e “ignorando otros”, destinando “millones y millones de dólares a una obra que puede perjudicar a Montevideo y, en realidad, no soluciona los problemas de movilidad”.

En diálogo con Subrayado, Lema dijo que este tema causa “enorme preocupación porque se está promoviendo un disparate” y extendió sus cuestionamientos sobre Bergara: “Que el intendente de Montevideo no esté liderando un proceso de movilidad” es “una situación inentendible”, consideró, “hay un atropello del gobierno nacional en Montevideo y lamentablemente el intendente se encuentra ausente”.

El 19 de febrero, en entrevista con la diaria Radio, la ministra de Transporte afirmó que, según los estudios técnicos, la circulación exclusiva a través del túnel permite “ganar espacio” para “reducir los tiempos de viaje”, algo que para la cartera es “muy importante” y “cumpliría mejor los objetivos” trazados. Por otro lado, el 26 de febrero, el integrante de la Coordinadora de Usuarios y Usuarias de Transporte Público Mauricio Silvera dijo que desde la organización están “bastante de acuerdo” con la iniciativa y señaló que incluye “cambios mucho más profundos”.