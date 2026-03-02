“Seguimos esperando que el intendente de Montevideo se pronuncie al respecto del proyecto del MTOP. Un proyecto que costaría millones y generaría enormes perjuicios en Montevideo. El intendente es quien debe liderar la hoja de ruta en movilidad y no dejarse atropellar así por el Gobierno Nacional, de su mismo partido”, reclamó el fin de semana en la red social X el senador y excandidato nacionalista a la Intendencia de Montevideo Martín Lema, en referencia a la posibilidad de construir un túnel por 18 de julio como parte de la reestructura del sistema de transporte metropolitano.

Este lunes, Lema se reunió con los diputados del Partido Nacional en Montevideo y resolvieron convocar al Parlamento a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para que dé detalles sobre las obras que se proyectan.

En diálogo con Subrayado, Lema dijo que este tema causa “enorme preocupación, porque se está promoviendo un disparate”. Afirmó que se producirán “daños irreparables”, por ejemplo, para los 1.300 comercios que están en la zona. “¿Cómo se van a recuperar esos comercios después de tres, cuatro años de obra, donde interrumpen la comercialización de sus bienes o servicios?”, inquirió. Enfatizó que se llevará adelante una obra “millonaria” que generará “aún más inseguridad”.

Además, cuestionó la “ausencia” del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien “no se ha pronunciado” sobre el tema. “Que el intendente de Montevideo no esté liderando un proceso de movilidad” es “una situación inentendible”, consideró, “hay un atropello del gobierno nacional en Montevideo y lamentablemente el intendente se encuentra ausente”.

El 19 de febrero, en entrevista con la diaria Radio, la ministra de Transporte afirmó que según los estudios técnicos, la circulación exclusiva a través del túnel permite “ganar espacio” para “reducir los tiempos de viaje”, algo que para la cartera es “muy importante” y “cumpliría mejor los objetivos” trazados.