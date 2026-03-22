El senador Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado (PC), presentó un proyecto de ley para ampliar las posibilidades de inversión en el exterior de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

De entrada, en la exposición de motivos de la iniciativa, a la que accedió la diaria, el legislador señala que “en la actualidad los fondos previsionales administrados por las AFAP superan los 27.800 millones de dólares”, lo cual equivale a cerca del 33% del producto interno bruto nacional y transforma al sistema previsional “en uno de los principales inversores institucionales del país”.

La normativa vigente, sin embargo, impone determinadas limitaciones, ya que “permite inversiones en el exterior únicamente en instrumentos de renta fija emitidos por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia o por organismos multilaterales de crédito, con límites cuantitativos relativamente bajos”. Esto, sostiene Bordaberry, ocasiona “una elevada concentración en instrumentos financieros domésticos, especialmente deuda pública uruguaya y fideicomisos vinculados al sector público”, que conlleva a que “una parte significativa del ahorro previsional de los trabajadores” que administran las AFAP esté “expuesta a los mismos riesgos macroecónomicos nacionales”.

En ese sentido, el proyecto pretende “reducir la concentración en riesgo país” y “mejorar el perfil riesgo-retorno de los fondos previsionales”, así como también “acercar el régimen uruguayo a las prácticas predominantes en los sistemas previsionales comparables a nivel internacional”.

En concreto, Bordaberry propone modificar parcialmente la ley de la seguridad social 16.713, promulgada en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cuya última redacción corresponde a la reforma jubilatoria de 2023.

Dicha norma establece que las AFAP pueden invertir los recursos de los fondos de ahorro previsional en distintas categorías de activos; entre ellas, valores emitidos por el Estado uruguayo y el Banco Central del Uruguay, títulos de deuda de fideicomisos financieros uruguayos y “valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia”.

Como novedad, Bordaberry plantea permitir la opción de invertir en “cuotas de participación emitidas por fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros debidamente diversificados, fondos cotizables en bolsas de valores y otros títulos representativos de índices de acciones y/o financieros, cuyo monto transado asegure un mercado secundario con la liquidez adecuada y con información pública diaria derivada de su cotización en bolsas de valores de reconocido prestigio internacional”.

En el proyecto se establece que este tipo de inversiones no podrán superar el 20% del subfondo de crecimiento ni el 10% del subfondo del fondo de acumulación hasta el 30 junio de 2029; durante los tres años siguientes los porcentajes aumentan a 35% y 20%, respectivamente.

Asimismo, con relación a las categorías actualmente habilitadas, el senador colorado propone aumentar los porcentajes máximos relativos a la suma de las inversiones en moneda extranjera: de 45% a 65% del activo del subfondo de crecimiento y de 40% a 45% del activo del subfondo de acumulación.

Por “una vejez más segura y digna”

El planteo de Bordaberry va en la misma línea que la propuesta que hizo la Asociación Nacional de AFAP en el marco del Diálogo Social coordinado por el Poder Ejecutivo. En esa instancia, de la que no forma parte el PC, las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración– plantearon “permitir una mayor exposición a renta variable internacional” para “diversificar el fondo de ahorro previsional” y, al mismo tiempo, “lograr un mayor retorno esperado”. Señalaron que la incorporación de un 40% de renta variable global a los actuales portafolios de inversión de las AFAP “podría elevar la prestación promedio del pilar de ahorro en torno al 21%”.

En sintonía, Bordaberry sostiene que “el efecto de la diversificación internacional se refleja directamente en el nivel de las jubilaciones futuras”. En base a simulaciones actuariales realizadas sobre portafolios previsionales, el legislador marca que una asignación del 40% en activos globales podría generar incrementos en la renta vitalicia “superiores al 20%”.

En el período pasado, el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó ampliar las inversiones de las AFAP en el exterior, a través de la reforma jubilatoria que se aprobó en abril de 2023. La postura contraria de Cabildo Abierto, no obstante, bloqueó el cambio.

Bordaberry marca que su propuesta responde a “cinco principios fundamentales”: diversificación financiera, mejora de los retornos de largo plazo, gradualidad en la apertura del régimen, supervisión prudencial estricta y complementariedad con el desarrollo del mercado de capitales nacional. “Se trata de asegurar que el sistema previsional continúe cumpliendo su finalidad esencial: proteger el ahorro de los trabajadores y garantizarles una vejez más segura y digna”, afirma el senador colorado.