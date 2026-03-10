En la tarde de este martes, una delegación del Congreso de Intendentes encabezada por su presidente, Nicolás Olivera (Paysandú), junto con Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Albisu (Salto), se reunió con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la Torre Ejecutiva.

Luego del encuentro, que duró poco más de una hora, Olivera recordó en una rueda de prensa que en la última sesión del Congreso de Intendentes, por unanimidad, todos los jefes departamentales entendieron que es necesario avanzar con el Poder Ejecutivo en una nueva edición del programa Uruguay Impulsa, conocido coloquialmente como “jornales solidarios”. El intendente de Paysandú dijo que “la mejor política social es el empleo”, y esto fue “el primer punto de acuerdo con el gobierno, porque se evalúa como un buen programa”.

Olivera subrayó que “es una buena solución para los departamentos” y señaló que la idea que manejan es “exhortar al gobierno” para que en otoño ya esté operativo, por “lo que tiene que ver con el barrido otoñal y buena parte de esas actividades conexas”. “Fue una buena reunión. Hay voluntad del gobierno para avanzar en esto y la idea es poner en práctica el llamado en otoño. El mecanismo está bastante aceitado como para hacer los llamados rápido y poder adjudicar los lugares”, señaló, y agregó que aún resta definir la cantidad de cupos y la duración. Recordó que el último llamado fue para 5.500 personas.

El intendente de Paysandú resaltó que el programa ya tiene una lógica de distribución que contempla distintas variables, relacionadas con el desarrollo de cada departamento, la población, el nivel de desempleo, etcétera, pero puntualizó que ese no fue el tema de la reunión, ya que insistió con que “a corto plazo, hay voluntad del gobierno para hacer una nueva edición” y eso requiere un proyecto de ley, “que estaría bien avanzado”, pero falta “alguna conversación entre la OPP y el Ministerio de Economía” y Finanzas.

Representantes de Paysandú se reunirán con Cardona

Por otra parte, Olivera fue consultado sobre la situación del empleo en Paysandú, dado el cierre del frigorífico Casa Blanca (Fricasa) y la maltería AmBev-Cympay. “No nos recuperamos de una que caemos en otra: estamos con el tema del pórtland [de Ancap], con el de AmBev, con el 90% de su gente en seguro de pago, y ahora Fricasa, que con los que tenía y los que suma, van 400 al seguro de paro. La gente del directorio de Fricasa decía que por cada vaca que faenan pierden entre 150 y 200 dólares”, señaló.

Olivera contó que este miércoles a las 9.00, junto con diputados y ediles de Paysandú, se van a reunir con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para hablar del tema del pórtland, Fricasa, AmBev “y de la industria en general”. Adelantó que a la ministra le plantearán “la preocupación” sobre el tema y que estarán sobre la mesa las medidas que se puedan tomar, por ejemplo, “buscar la solución por la devolución a las exportaciones, que hoy están en 3%, y algunas industrias están pidiendo 6%”.

“Ver instrumentos para bajar los aportes patronales, ver cómo se puede fomentar la competitividad de esas empresas, y algún plan de rescate para los frigoríficos medianos y pequeños, que son los que sufren. Si el valor del ganado está en un punto en el que usted por cada vaca que faena pierde plata, cuanto más trabaja, más pierde; así no sé en qué lugar del mundo puede sostenerse un emprendimiento”, finalizó.