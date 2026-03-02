La cancillería uruguaya emitió un nuevo comunicado este lunes en el marco de la escalada de violencia en Medio Oriente, a partir de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron centenares de muertes; entre otras, la del ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos políticos y militares de la nación islámica.

Este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) había expresado “su extrema preocupación” por los bombardeos y la respuesta militar iraní sobre “los territorios de sus países vecinos”, y este lunes comunicó que “sigue con atención” lo que está pasando en Medio Oriente e hizo un “llamado a una urgente desescalada” y pidió “a todas las partes involucradas” respetar el derecho internacional “y retornar al camino diplomático”.

El gobierno expresó “su profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Irak, Líbano, Omán, Estados y pueblos [con los] que Uruguay se solidariza”.

“Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido”, agrega el texto divulgado por la cancillería.