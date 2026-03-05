El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó este miércoles a Buenos Aires para participar en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), junto con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

En el evento, organizado en el hotel Alvear de Buenos Aires, hubo 200 representantes de las principales empresas y autoridades de Argentina, según consignó el portal de Presidencia. Entre los participantes, se destacan el canciller argentino, Pablo Quirno, la presidenta del CICyP, Bettina Bulgheroni, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, entre otros.

En su discurso ante los empresarios, según consignó Presidencia, Orsi presentó las ventajas y oportunidades de invertir en Uruguay y destacó que la estabilidad del país se sostiene con fortaleza institucional y macroeconómica, y cohesión social. “Nuestra inserción es pragmática, diversificada y orientada a generar oportunidades concretas para quienes invierten, producen y generan empleo”, señaló el presidente.

En ese marco, Orsi apuntó que en un escenario internacional en el que la estabilidad “se ha convertido en un activo estratégico”, Uruguay tiene la capacidad de ofrecerla. “Uruguay es un país para proyectos de largo aliento, donde el aprendizaje, la innovación, la incorporación de tecnología y el conocimiento son la base del crecimiento”, destacó.

“No es casualidad que muchos inversores, particularmente de la región, encuentren en Uruguay un destino adecuado para proyectos de largo aliento vinculados a los recursos naturales, la tierra, los alimentos, el desarrollo forestal. Son sectores que exigen paciencia, escala y estabilidad”, sostuvo.