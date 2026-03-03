Excepto por algunos muy aislados –y muy tímidos– aplausos, en la oposición no hubo ni una mueca de aprobación durante el discurso que dio este lunes el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, a un año –y un día– de la asunción del nuevo gobierno del Frente Amplio (FA). Luego del discurso, que duró aproximadamente 45 minutos, esa apatía en la oposición se notó en las primeras reacciones de varios de sus legisladores, que manifestaron en ruedas de prensa.

Por ejemplo, el senador blanco Sebastián da Silva dijo que “los problemas reales parece que no existen”, porque no se habló “de los cierres de las empresas”, así como tampoco “de la gente de campo, que está padeciendo una sequía machaza”. Por lo tanto, al senador le pareció “un discurso de Fernando Pereira” (el presidente del FA), es decir, un “típico discurso frentista, para mirarse el ombligo y salir a militar”.

Consultado por la falta de aplausos en filas opositoras, Da Silva dijo que se debieron a que Orsi “empezó mintiendo”, como cuando hizo referencia al déficit fiscal. El mandatario dijo que el número recibido por este gobierno fue “el más alto en décadas”. Da Silva sostuvo que esto es “una mentira flagrante”, entonces, eso hizo que “el ambiente se crispe un poco”. “Se habló de muchas cosas que venían del gobierno anterior, sin reivindicarlo, pero ese es el FA al que nos vamos enfrentar en 2026, escorado a la izquierda y haciendo discursos de Pereira”, insistió.

Sobre la mención de Orsi al caso Cardama en su discurso, Da Silva dijo que en el FA “están obsesionados con eso, es lo único que los desvela”, y señaló que “la madre de todas las batallas” será la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “No vamos a darle el manejo de la justicia al FA, porque ya sabemos lo que puede llegar a hacer”, finalizó.

Por su parte, el senador blanco Martín Lema subrayó que el acto de ir a rendir cuentas al Parlamento, una práctica “que inició Luis Lacalle Pou en el período pasado”, es algo que “se valora”. De todos modos, dijo que el contenido del discurso de Orsi fue de “ciencia ficción”, porque “se hizo referencia a un país de papel que dista mucho de la realidad de la gente”. “El gobierno evidencia que hay mucho mármol y poca calle, porque, en recorridas permanentes, las preocupaciones de la gente no se ven alcanzadas con muchas cosas que se dijeron acá”, sostuvo.

A su vez, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, resaltó que “siempre es bueno que un gobernante rinda cuentas ante representantes”, pero señaló que fue un discurso “más cifrado en lo que se viene que en lo que pasó”. El intendente subrayó el tema del empleo, porque en Paysandú en particular están viviendo “un momento acuciante”, con la situación del cemento pórtland de Ancap, por ejemplo.

“Yo saludo, por ejemplo, un anuncio que hasta ahora no había escuchado, de que en este primer semestre se estaría enviando un proyecto de ley en materia de competitividad. Hay tela para cortar. Si el Estado como tal no toma medidas para que producir esté más alineado con la viabilidad de los emprendimientos, sobre todo en el interior del país, vamos a asistir a un vaciamiento de las estructuras productivas del interior”, señaló el intendente.

En cuanto a la referencia a Cardama que hizo Orsi al pasar, Olivera dijo que en la discusión de “la novela de Cardama” le parece que “no ganó nadie”, y sostuvo que no entiende “cómo el país poco más que se paralizó en materia de noticias, como un mes, hablando de una novela”. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se instalen todas las comisiones, pero vamos a hablar de los temas que importan: salud mental, empleo y seguridad; esas cosas son las que le mueven la aguja a la gente”, señaló. Además, aseguró que la gente “no está esperando escuchar a los políticos hablar de esas cosas”, sino que está esperando “que se resuelvan”.

“Yo no sé si era un tema para hoy, pero el presidente sabrá. Me parece que dejaría de mirar tanto por el retrovisor y le prestaría atención a lo que viene. Ya no hay excusas: la responsabilidad es de quien se tiene que hacer cargo, del actual gobierno”, finalizó.

“El gran ausente hoy en el discurso fue la gente”, dijo, por su parte, el senador colorado Robert Silva, y agregó que Orsi planteó “un país que no es el que condice con la realidad”. Durante el discurso de Orsi, en la bancada colorada, cerca del diputado Felipe Schipani, había un cartel que decía “seguridad ya”. Silva dijo que colocaron ese cartel porque es el tema “que le preocupa a la gente: los arrebatos de cadenas, los homicidios, las rapiñas y los hurtos”. “Aquí se viene a decir discursos lindos, pero no a atender los problemas de la gente, y por eso pusimos el cartel”, señaló.

Pereira y las críticas blancas al Ministerio de Justicia

Por otro lado, el presidente del FA, Pereira, que presenció el discurso en la zona de invitados de la Asamblea General, subrayó en una rueda de prensa que “claramente, cuando un gobierno izquierda promete, cumple”, y destacó que en el discurso del mandatario “quedó corroborado que en el primer año de gobierno se priorizaron los salarios más bajos, el salario creció 2,3%, lo mismo que creció en todo el período del gobierno anterior, y se crearon 26.000 puestos de trabajo, de los cuales 19.000 son para mujeres”.

Por último, Pereira fue consultado por las críticas que hicieron desde el Partido Nacional al proyecto para crear el Ministerio de Justicia, y contestó que desde la oposición “en la campaña electoral prometían un Ministerio de Justicia, y luego de perder la elección, ya no lo sostienen”. “Eso no sé cómo lo van a justificar”, finalizó.