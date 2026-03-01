Durante marzo la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA) terminará de definir las características de las recorridas y reuniones en territorio que realizará junto con ediles departamentales y autoridades de la intendencia capitalina para presentar el presupuesto departamental a la población en abril y mayo. El presidente del órgano político, Ricardo Russo, detalló a la diaria que lo planificado se asimila a las actividades que llevó adelante la coalición de izquierda en 2025 para transmitir las características del presupuesto nacional.

Luego de dialogar al respecto con los sectores y las coordinadoras, y con la premisa de visitar los ocho “territorios municipales”, Russo explicó que lo que se propone es el desarrollo de jornadas en las que los dirigentes mantengan contacto con “organizaciones sociales” y los respectivos consejos vecinales. En ese sentido, para finalizar la presencia barrial, se espera poder llevar adelante reuniones abiertas a todo público en las que se realicen presentaciones por parte de directores de la Intendencia de Montevideo o del propio intendente Mario Bergara.

El presidente de la Departamental de Montevideo indicó que se pretende que estos espacios de intercambio no se desarrollen en sedes con identificación partidaria, sino en locales de clubes u organizaciones sociales. Para Russo la iniciativa de “salir un poquito de Colonia y Ejido” tiene como objetivo “presentar el presupuesto”, pero también poder “escuchar” a todos para poder llevar adelante eventuales incorporaciones a las propuestas originales.

En ese sentido, más allá del presupuesto, serán parte del intercambio territorial los cinco programas con financiamiento extrapresupuestal que impulsa la administración capitalina. Como fue adelantado en la exposición de motivos del presupuesto presentado a la Junta Departamental, se trata de propuestas que tienen que ver con soluciones en materia de calle, vereda, limpieza, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja.

Según adelantó Russo, este martes Bergara expondrá sobre estos proyectos ante el plenario de ediles. Más allá del respaldo popular que se pueda obtener en las recorridas sobre estos puntos, la autoridad política recordó que en la Junta Departamental se necesitarán mayorías especiales y, por tanto, apoyo de parte de la oposición a las propuestas.