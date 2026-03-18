En el primero de una serie de encuentros que mantendrá con la mayoría de los sectores del Frente Amplio (FA), el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se reunió este martes con dirigentes del Nuevo Espacio, la agrupación liderada por el exsenador Rafael Michelini, para presentar los lineamientos del proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también las bases de la reforma del Código del Proceso Penal, que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en las próximas semanas.

Según supo la diaria, desde la semana pasada se han celebrado varios encuentros con dirigentes de sectores y legisladores del FA para profundizar la información de cara al tratamiento legislativo de las dos iniciativas que el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en su mensaje ante la Asamblea General. La intención es reunirse con todos los sectores posibles antes del envío de los proyectos. El lunes será el turno del Partido Socialista.

Sobre la creación del Ministerio de Justicia, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha reconocido que “no hay unanimidades en ningún lado”, pese a que la creación de esta cartera estuvo presente en los programas de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado. El planteo incluso ha generado reparos desde la propia interna frenteamplista.

En diálogo con la diaria tras el encuentro con Díaz, Michelini señaló que, si bien cree “en la libertad de las personas de expresar sus opiniones”, es momento de “cumplir el programa”. En ese sentido, agregó: “No creo que ningún legislador del FA, como no creo que ninguno de los blancos y colorados, una vez que tengan el proyecto arriba de la mesa, voten en contra”.

En entrevista con VTV Noticias, este lunes, Díaz dijo que hay “un compromiso con la ciudadanía” de enviar el proyecto. “El FA lo incluyó en su programa de gobierno, el presidente de la República hizo campaña diciendo que iba a impulsar ese proyecto, lo incluimos en las medidas de setiembre en Colonia, lo incluimos dentro de las 63 prioridades, y para nosotros es un compromiso frente a la ciudadanía”, afirmó. Apuntó contra la oposición, porque era “una propuesta donde todos estábamos de acuerdo” y “ahora los únicos que estamos cumpliendo con la ciudadanía a quien le pedimos el voto somos nosotros”.

Michelini, que volverá a su banca en 2027 –asumiendo en lugar de la senadora Constanza Moreira (Casa Grande), producto de un acuerdo entre ambos sectores para compartir la banca–, recordó que la creación del ministerio “fue un reclamo durante más de una década de nuestro compañero Felipe Michelini”, su hermano, quien falleció en 2020 y este martes fue recordado “en más de una oportunidad” durante el encuentro con Díaz. Sostuvo que “fue muy importante” la presentación en la que se expusieron al sector los fundamentos de “los principales capítulos” del proyecto.

“Estamos hablando de la política de justicia para la gente, que no hace al aspecto jurisdiccional ni se mete en las resoluciones de los jueces, pero que permite ordenar todo el trámite, en el caso penal, desde la Policía, desde los fiscales y desde el mejoramiento de la infraestructura judicial”, señaló.

Michelini resaltó, en línea con lo dispuesto por las bases programáticas del FA, que, una vez creado, el nuevo ministerio podrá tener bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación, cuyo proyecto de descentralización por ahora lo vincula al Poder Ejecutivo mediante el Ministerio del Interior.