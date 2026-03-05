En febrero de 2023 se supo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en ese entonces encabezado por Azucena Arbeleche -gobierno de Luis Lacalle Pou-, mediante una resolución del 3 de agosto de 2022, exoneró parcialmente del pago de IVA e IRAE a la empresa Lanafil SA, cuyo gerente general es Juan Alzugaray, esposo de Arbeleche.

El caso había sido denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que en las últimas horas emitió una resolución al respecto, según consignó el semanario Búsqueda. Para la Jutep, la extitular del MEF “violentó las normas de conducta en la función pública” al haber firmado la exoneración. La votación fue dividida; estuvieron a favor la presidenta de la Jutep (Ana Ferraris) y su vicepresidente (Alfredo Asti), mientras que el director por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, votó en contra.

Entre los argumentos esgrimidos por la Jutep, se consideró el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823), según el cual la entonces jerarca no podía ejercer su función en relación a empresas con las que haya un vínculo familiar. “Respetar esta prohibición no implicaba que la empresa perdiera el derecho al beneficio que podía legítimamente corresponderle: bastaba con que la ministra se excusara y delegara en quien correspondiere la firma de la resolución y eventualmente hiciera constar por escrito la situación tal como prevé el artículo 33 de la misma ley”, se señala en la resolución de la Jutep.

Por su parte, Calabria argumentó que Arbeleche actuó “acorde a derecho, en un marco reglado, sin beneficio personal y sin desviación funcional”.