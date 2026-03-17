Con los 16 votos del oficialismo blanco, la Junta Departamental de Florida (JDF) aprobó adjudicar a la empresa Tortu SAS el desarrollo integral de una nueva terminal que se acoplará al complejo Florida Shopping en la intersección de las calles Heber Usher y 24 de Abril. La excepción fue el edil nacionalista Joaquín Barreto, mientras que los ediles del Partido Colorado (PC) no acompañaron la propuesta y el Frente Amplio (FA) se retiró de la sala, en el marco de un extenso debate con más de 25 oradores que terminó durante la madrugada del sábado 7 de marzo y remite a la licitación que impulsó la Intendencia Departamental de Florida (IDF) a mediados de 2023 para ingresar al Legislativo un año más tarde, aunque volvió a comisión hasta reactivarse en este período.

Se presentaron dos empresas: Blanqueo SA y Tortu SAS. El expediente contiene un análisis que realizó un privado para la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) sobre la última, que puntuó como ganadora. Consignó un precio mensual de 2.424.324 pesos más IVA, de los cuales 980.304 pesos corresponden al enlace con el centro de la ciudad a través de dos ómnibus eléctricos y el resto (1.444.020 pesos) estará destinado al suministro de bienes y servicios. Semestralmente, el 65% del total se ajustará por la variación del índice medio de salarios (IMS) y el 35% por la variación del índice de precios al consumo (IPC). La concesión es por un plazo de 30 años y la empresa proyectó una inversión de US$ 2.735.543, además de una tarifa de 1.980 pesos más IVA por mes por metro cuadrado de oficinas, depósitos y boleterías para las empresas de transporte. La terminal contará con diez andenes con plataforma techada y una playa de maniobras de 1.996 metros cuadrados.

Como informó la diaria, la IDF tiene una deuda superior a los 35 millones de dólares y, en diciembre de 2025, la JDF aprobó un fideicomiso por diez millones estratificado en el pago a proveedores locales, el financiamiento del presupuesto participativo y la ejecución de un régimen de retiro incentivado para más de 200 funcionarios. En ese contexto, el secretario general de la IDF, José Luis Curbelo, dijo a la diaria que “la necesidad de que una terminal nueva se instale en el departamento es fundamental” porque la actual “ya cumplió su ciclo”, además de que “reflotarla” no solo sería demasiado costoso sino que, por su locación, “ni siquiera sería conveniente para lo que es el funcionamiento de la ciudad”.

La explicación de Curbelo para financiar el nuevo compromiso incluye varios elementos. En primer lugar, sostuvo que el mantenimiento de la terminal actual “ronda el millón y medio de pesos” por mes. Por otro lado, debido a la distancia, aparece el “subsidio total” al transporte de los ciudadanos “del centro de la terminal y de la terminal al centro”, lo que implica “gran parte del costo”. El plan es que la frecuencia de esos dos ómnibus eléctricos “pueda reducirse considerablemente” en el horario nocturno: “Eso está pensado para 24 horas y claramente no se justifica tener un ómnibus girando 24 horas cuando en gran parte de la noche ni siquiera hay servicios”, indicó.

Además, el toque de andén interdepartamental en Florida está “tres o cuatro veces por debajo de lo que cobran otras terminales de la región” y la capital, por lo que se prevé actualizarlo: “Mínimo duplicarlo, no lo hemos discutido. Hoy estamos en $ 36 contra $ 120 o $ 100 de mínima en cualquiera de las terminales”, precisó. Finalmente, un cuarto elemento es el hecho de que el proyecto prevé que la intendencia tenga un sitio reservado para poner en funcionamiento “alguna oficina de la IDF”, algo que “eventualmente puede reducir el gasto que hoy se tiene con algún alquiler”.

Un último elemento remite a la vieja terminal, de la cual la IDF es propietaria, y analizarán “una posible venta, un posible alquiler, un posible uso alternativo que le pueda generar a la IDF diferentes beneficios, ya sea por ahorrarse el alquiler de alguna casa o de algún espacio que hoy tenga contratado”. Una vez finalizadas las tres décadas de pagos, el predio continuará siendo propiedad de la empresa privada: “Entendemos que si la IDF fuera a asumir el costo de la construcción de una terminal nueva hoy, no tiene recursos para hacerlo. Lo que está pagando a 30 años es el servicio, que, insisto, si uno empieza a sumar todos los elementos (...), probablemente empate o esté muy poquito por encima de lo que hoy le dedica el funcionamiento de la terminal”, aseveró. “Lo que estaba clarísimo es que tenía que salir de donde está hoy”, cerró.

¿Se subsanó un conflicto interno?

Durante la gestión anterior la iniciativa no logró un consenso en la interna del Partido Nacional (PN). El edil de la lista 46 Jesús Bentancor dijo a la diaria que su sector –encolumnado detrás del alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, en las últimas departamentales– consideró que los dueños del shopping “desde aquel momento hasta hoy se beneficiaron de la necesidad de la IDF de tener una terminal de ómnibus”, mientras que la administración departamental “fue omisa en no valorar la cantidad de gente que va a poner en la terminal y en el shopping diariamente”. De esta manera, a pesar de que “no se tuvo en cuenta”, valoró que “ya estaba hecha la licitación, ya estaban hechos los pliegos de condiciones, ya estaba hecha la presentación de las empresas, ya no se podía tener en cuenta eso” y era preciso “enfrentar la situación”.

También hubo dudas respecto a la erogación. Reconstruyó que, en su momento, el exintendente Guillermo López y su director de Hacienda, Martín Varela, no aportaron una alternativa para afrontar el pago, dijeron que la IDF estaba “saneada” y que la situación “no era de fundimiento”, mientras recibían “presión de todo tipo”. Por otro lado, señaló que Carlos Enciso resolvió “parte de la financiación” y dijo que “lo correcto sería analizar cuál es el precio del toque de andén en la zona” para subirlo; la posibilidad de “reducir la cantidad de fletes” y mermar la frecuencia en horarios nocturnos. Hubo un compromiso en esos puntos, elementos que mencionó Curbelo a este medio y Enciso catalogó como “medidas complementarias” al consignarlas en una carta que remitió a la bancada del PN fechada el 6 de marzo.

“Al final de todo eso se llegó a una conclusión de que se podía también ayudar a que la IDF tuviera una recaudación, o, mejor dicho, tuviera un ahorro”, aseveró. En definitiva, dijo que lo que mejoró principalmente fue “la disposición del intendente y del Ejecutivo”: “Cuando uno tiene un intendente que no está buscando soluciones y otro intendente que está buscando soluciones, a mí me parece que hay una gran diferencia. Yo no cambié de opinión. El grupo nuestro no cambió de opinión”, cerró. El exdirector de Hacienda de López, Martín Varela, reapareció y respondió a Bentancor, consignó TV Florida: “Jesús, sé sincero, lo que cambió es que tu hija es directora en este gobierno”, dijo en relación a Jimena Bentancor, directora general de Tránsito.

Los cuestionamientos y una “estrategia” de abandono

El edil del PC Juan Augusto Corujo cuestionó que en la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Propiedades Municipales el tema “se discutió durante una hora” y se elevó al plenario únicamente con los votos del PN. Dijo que los millones que el privado invierte “los recupera rápidamente”, no solo a través de los pagos de la IDF, sino “con el alquiler de los locales a las empresas y con todos los servicios que allí van a brindar”. “Es un gran negocio para el privado, pero para las arcas municipales va a complejizar muchísimo esta administración y las otras cinco que vienen por delante”, afirmó.

“Va a ser un pésimo negocio para la IDF porque va a tener que pagarle a la empresa durante 30 años. Comienza pagándole alrededor de tres millones de pesos mensuales, que van a ser alrededor de 29 millones de pesos al año, y eso se va a ajustar semestralmente por variación del IMS y por variación del IPC”, acotó. Desde su lectura, la gestión “no tiene un argumento de cómo va a pagar” lo que considera como una “suma astronómica”, además de que el predio es privado y, al término del ciclo de pagos, “no va a ser nunca propiedad departamental”.

La edil del FA Natalia Echarte dijo a la diaria que es “definitivamente un mal negocio o un negocio para un tercero”. Dado que la empresa “adquirió un terreno importante en las afueras de la ciudad de Florida en 2023”, asume que “alguien evidentemente tiene una promesa”, además de que la zona donde se construirá “queda lejísimo de la intendencia, lejos del BPS, lejos del hospital y lejos de todos los servicios”. “Esto no huele bien y no se ve bien”, reafirmó.

Echarte denunció que el oficialismo tiene “una estrategia de ir abandonando los espacios públicos” para “llegar con una solución que termina siendo un negocio para muy pocas personas”, y dijo que “abandonó la piscina, el Mercado Municipal, el teatro 25 de Agosto, el Predio Histórico (...) y esta terminal”. Por otro lado, también puntualizó que hubo “otro pliego antes de este” que no contenía los 30 años de concesión, no “quedaba la terminal para la empresa” y “no se tenía que pagar ese supuesto canon”: “Cuando las empresas que habían comprado el primer pliego para presentarse lo van a hacer, ni siquiera se pueden presentar porque lo dan de baja”, aseveró.

Sobre el cambio de postura de la lista 46, dijo que lo votaron “incluso dando argumentos de que no les parecía un buen negocio” por “miedo de que la empresa descargara algo contra la IDF por no haberle otorgado el negocio”. También apuntó que le hubiese gustado “que participara la población”: “Nos encontramos, día a día, en el cotidiano, con gente que nos dice que no le gusta la nueva locación, que por qué dejaron caer la terminal tanto, que por qué hay más de 20 o 25 locales cerrados en torno a la terminal y en el centro, que si se va a seguir vaciando la ciudad, en qué aporta a Florida”, listó.

Un grupo de vecinos impulsará un referéndum

El sábado, el local del Sunca en Florida sirvió como punto de encuentro para un grupo de unos 25 vecinos que prevén impulsar un referéndum en contra de la iniciativa. Aunque no hubo grandes consensos, fijaron encuentros con el FA y el PC para esta semana y acordaron volver a reunirse este jueves para concretar la hoja, definir la conformación de las comisiones de organización, prensa y finanzas que liderarán el proceso y, finalmente, lanzar la colecta.

En una ronda, representantes políticos, vecinos y sindicalistas discutieron el tema durante más de una hora. Estaba presente el excandidato a intendente por el FA Álvaro Vega, el dirigente colorado Carlos Duro, integrantes del sindicato de la construcción y vecinos encabezados por Gustavo Chanquet. Confirmaron a este medio que a partir de que se publique el decreto contarán con 40 días para recolectar unas 12.700 firmas con el objetivo de recurrirlo. Una vez presentadas, la Corte Electoral tiene entre 30 y 60 días para convocar el acto electoral.

El 12 de marzo, un informe de los asesores jurídicos de la JDF, Cipriano Curuchet y Rubén del Castillo, que publicó CW33, concluyó que la Resolución 4/2026 tiene “la naturaleza jurídica de acto administrativo” y que “se encuentra fuera del elenco de normas jurídicas pasibles de ser impugnadas por el recurso”. Sin embargo, “es a la Corte Electoral a quien le corresponde pronunciarse respecto de su procedencia jurídica en el caso concreto”.