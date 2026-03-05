El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, estuvo el jueves en la Embajada de Irán para firmar el libro de condolencias por el líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien murió por los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país.

“Yo tengo un vínculo con Irán desde cuando era capitán (del Ejército) hace algunas décadas”, contó Manini a Subrayado. Recordó que en ese marco estuvo “viviendo en Irán durante un buen tiempo” y tiene “conocidos iraníes”. Además, recordó que cuando era senador, durante el período pasado, integró el Grupo de Amistad Parlamentario Uruguay-Irán, junto a otros legisladores.

Sobre su concurrencia a la embajada a firmar el libro de condolencias, el líder de Cabildo Abierto explicó que entendió “pertinente mostrar las condolencias a un pueblo de 90 millones de iraníes, en su mayoría chiíes, que perdieron a su líder espiritual”. “Es algo así como si el mundo católico pierde a un papa”, ejemplificó.

Aclaró que “esto no significa ninguna valoración política ni ninguna otra connotación más que eso”, y que “no es tomar posicionamiento de ningún tipo”. Consultado por Subrayado sobre las eventuales repercusiones políticas que pueda tener su acción, Manini respondió que no actúa “mirando a ver si es políticamente correcto o no”. “Yo actúo de acuerdo a lo que yo siento, no previendo consecuencias ni reacciones a veces interesadas”, sentenció.