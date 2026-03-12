En su visita a la diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, compartió una propuesta personal y sugirió la posibilidad de habilitar “paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero” en empresas públicas, idea que generó cuestionamientos en el ámbito político, tanto dentro del oficialismo como en la oposición, con el anuncio del senador blanco Javier García de que convocará a Sánchez a la Comisión de Hacienda para que explique la iniciativa.

Este jueves, el presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó que la propuesta de Sánchez le “encanta” y que ya “lo planteaba Pepe [José Mujica] hace tiempo” y “con mucha contundencia”.

“Él decía que la única alternativa que tenemos para empresas públicas modernas, incluso para el ahorro del uruguayo, es generar posibilidad de inversión o de aporte de la gente. Pacha lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado, pero me gusta incluso cómo el sistema político está entrando a ver que puede ser una alternativa”, aseveró.

El mandatario indicó que “no nos podemos quedar con lo de siempre”, y aseguró que el país cuenta con “buenas y potentes” empresas públicas, que además “sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y tienen la necesidad de ampliar su patrimonio”. “¿Quién te dice que no sea el lugar o la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir?”, preguntó.

Orsi sobre buque patrullero de la Guardia Costera estadounidense: “Hay que hacer una inversión para ponerlo a andar”

Este jueves, el semanario Búsqueda publicó que el astillero español Cardama desistió de la demanda civil millonaria que presentó contra el Estado y está en búsqueda de alternativas. Consultado al respecto, Orsi reiteró la decisión de que el contrato “se rescinde” y dijo que “por supuesto que se desencadenan mecanismos”, ya que el gobierno tiene que evaluar “cómo nos resarcimos” y “cómo conseguimos las patrulleras”. El privado “tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está”, opinó.

“No sé si nos da la razón. La razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo”, acotó.

Dijo que no cambiará la estrategia que sigue el oficialismo y que se encuentran “enfocados en encontrar las herramientas para el control del agua del mar territorial y de la costa”. A su vez, sobre la información que publicó El Observador respecto de la expresión de interés por parte del gobierno ante el ofrecimiento de un patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos, Orsi dijo que “es una oportunidad que no la descartamos”. “Hay que hacer una inversión para ponerlo a andar, que no es muy grande, pero para Uruguay es bastante. Pero también hay otros ofrecimientos, como ya lo dije, de otros países”, recordó.