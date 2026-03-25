Representantes del Congreso de Intendentes y la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, comparecieron este miércoles ante la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley para reducir el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad, que fue presentado por legisladores de la oposición.

El diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la comisión y principal redactor del proyecto, luego de la sesión dijo en rueda de prensa que su conclusión es que “hasta ahora con el Poder Ejecutivo hay más coincidencias que diferencias”, ya que “el proyecto va ganando adeptos y también insumos”. Agregó que los datos que llevaron algunos jerarcas los “van a obligar a hacer alguna modificación” a lo que propusieron originalmente, “para perfeccionarlo y hacerlo un proyecto mucho más integral y más aplicable”.

Por ejemplo, Andújar dijo que los jerarcas brindaron información sobre la adulteración de matrículas, “que es muy importante”, porque en 2025 hubo “330.000 multas” a vehículos con las matrículas adulteradas, y el 80% eran motos, pero “esas no se pueden cobrar” (porque no logran identificar al vehículo). “Entonces, tenemos que aprovechar ese dato para ver qué podemos volcar dentro de este proyecto que también atienda a esa infracción, que hoy parece ser una de las más graves”, dijo. Por último, sobre el devenir del proyecto de ley, Andújar dijo que están “convencidos de que esto en abril va a quedar votado”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Pablo Inthamoussu, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que el MTOP llevó datos y propuestas que permiten “mejorar la puntería a la hora de analizar el proyecto”. Sostuvo que un dato “revierte completamente lo que dice la exposición de motivos” de la iniciativa, porque “queda claramente establecido que en los lugares en donde se coloca un radar y se empieza a controlar la velocidad, si bien los siniestros no bajan en forma importante, sí bajan los lesionados y bajan muchísimo más las personas fallecidas, llega a un 53% de reducción”.

A su vez, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, que fue uno de los representantes del Congreso de Intendentes que asistió a la comisión, recordó en rueda de prensa que hace pocos días llegaron a una posición común entre los 19 intendentes para establecer una rebaja en los montos de determinadas infracciones, y mantener, por ejemplo, el mismo valor de la multa por conducir bajo efectos del alcohol u otras sustancias, así como también por manejar al doble o más de la velocidad permitida (el valor actual de la multa por esta infracción es de 15 unidades reajustables, y el proyecto lo baja a 12).

Justamente, Legnani agregó que el proyecto de ley presentado por la oposición tiene “algún matiz” con lo que acordaron los intendentes, como la baja del 30% en la infracción más grave por exceso de velocidad, pero sostuvo que “hay un consenso general de tratar de unificar criterios”. “Me parece que vamos en ese sentido. La reunión fue muy positiva”, finalizó.

Por último, luego de la sesión, la ministra Etcheverry dijo en rueda de prensa que presentó la evidencia de que “donde se han colocado mecanismos de fiscalización ha habido un efecto realmente importante de disminución de los siniestros y de los excesos de velocidad”. “También dijimos que esto tiene otras miradas que deben integrarse, porque es multicausal y, como tal, tiene que tener una respuesta. Hay que incorporar vías seguras, el diseño de las infraestructuras y la educación vial”, finalizó.