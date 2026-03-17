El Congreso de Intendentes aprobó este martes por unanimidad un proyecto de “readecuación” de los valores de las multas, en línea con lo que habían anunciado días atrás las autoridades del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). El documento ahora será enviado a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), a los efectos de que las modificaciones sean incorporadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

En concreto, los 19 jefes departamentales acordaron este martes, en una sesión que tuvo lugar en la ciudad de Mercedes, otorgar para determinadas infracciones de tránsito “una rebaja unificada del 50%” para aquellos conductores que “paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente”.

Las multas que quedaron excluidas de este beneficio son las siguientes: conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas; negarse a la prueba de alcohol u otras drogas; participar en competencias vehiculares no autorizadas; conducir al doble o más de la velocidad permitida; conducir sin el permiso único nacional de conducir habilitante para la categoría del vehículo que conduce; no usar cinturón de seguridad; no usar casco; llevar a un menor de 12 años en el asiento delantero; y llevar a un menor de 12 años sin sistema de retención infantil.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, dijo en la rueda de prensa que para el resto de las infracciones de tránsito se otorgará un “50% de descuento en el pago de la multa”. “Si usted durante 2026 comete una infracción, en mayo, en junio, en julio, en agosto, y se le es notificada, bueno, si usted paga esa multa hasta el primer vencimiento del año entrante, le va a caber un 50% de descuento”, señaló.

El intendente de Paysandú sostuvo que “la idea es promover que la gente pueda cumplir con la sanción”, ya que “de nada sirve poner sanciones y no dar la facilidad también para que la gente pueda cumplir”.

El proyecto aprobado este martes por el Congreso de Intendentes tuvo como base un documento elaborado por un equipo de trabajo conformado especialmente en anteriores sesiones. A mediados de enero, el coordinador del Sucive, César García, había adelantado que el pago de las multas tendría una posibilidad de un descuento del 50%, además de que las infracciones de tránsito volverían a abonarse junto con el pago de la patente de rodados.

Según Olivera, “la sanción es una de las formas, quizás la que tiene más fuerza, para corregir conductas”. “Yo preferiría ser un intendente que no tuviera que poner una sola multa, porque eso quiere decir que la gente maneja bien, y si manejan bien, no hay accidentes, y si no hay accidentes, no se muere la gente como lamentablemente se muere en este país, porque muere más gente en accidentes de tránsito que en homicidios”, expresó.