Las multas de tránsito se volverán a pagar con la patente de rodados a partir de la cuota de marzo de este año, según resolvieron el Congreso de Intendentes y la dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

El pago de las multas tendrá la posibilidad de un descuento del 50%, informó a Subrayado el integrante del Sucive César García. Además, detalló que se reducirá a la mitad el monto de las sanciones si el pago es al contado, y del 30% si el pago es financiado en cuotas.

Asimismo se podrá optar por la opción de pagar la multa en cuotas, junto a la patente, lo que tendrá un descuento del 30%. Se abonará con las cinco cuotas mensuales de la patente: marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre.

Para aquellas personas que pagaron las multas completas junto a la patente en enero -son seis cuotas de patente al año-, el Sucive decidió que se les devolverá la diferencia.

La medida deja sin efecto lo que se había aprobado en 2023, cuando en la rendición de cuentas el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció la eliminación del pago en conjunto. Actualmente, la Ley de Presupuesto Nacional dispone que se vuelva al procedimiento anterior.

De acuerdo con la resolución del Congreso de Intendentes, las bonificaciones se realizarán únicamente en 2026, y los descuentos serán aplicados a las multas de tránsito aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2025, según publicó El País.

A su vez, la nueva resolución regirá sólo para infracciones de tránsito que impongan las intendencias, y no para las que se apliquen en rutas nacionales. Estas mantienen la facultad de abonarse de forma separada de la patente, pero no tienen bonificaciones para cancelarlas.