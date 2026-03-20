El pasado jueves, en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi se reunió con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y los intendentes Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones) para terminar de afinar la propuesta para la reforma de la movilidad del área metropolitana.

Si bien los participantes de la instancia se retiraron sin hacer declaraciones, este viernes el jefe de la comuna canaria brindó los principales detalles del encuentro en una rueda de prensa. Concretamente, Legnani dejó claro que en la instancia “se consolidó” el hecho de que el proyecto en el que se trabajará tendrá como centro la utilización del sistema BRT –Bus Rapid Transit o, en español, Autobús de Tránsito Rápido– en dos troncales.

Según detalló el intendente, una de las troncales tendrá como origen Ciudad de la Costa, pasando por Avenida Italia, Tres Cruces hasta llegar a plaza Independencia por Avenida 18 de Julio. La otra, por su parte, no ingresará a Canelones, dado que tendrá como eje Avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, terminando el tramo en la zona del estadio Campeón del Siglo.

Más allá de estos avances, Legnani confirmó que lo que “está por definirse” es la construcción del túnel sobre 18 de Julio. Según explicó, la semana que viene se volverá a desarrollar una nueva reunión para tomar “a la brevedad” una definición al respecto.

“El presidente marcó el mes de marzo como límite para tomar una definición sobre el tema del túnel. Nos queda una semana de trabajo, seguramente lo resolvamos antes”, comentó al respecto el intendente de Canelones. Asimismo, recordó que por ahora todo funciona “dentro de los cronogramas”, dado que se espera que la obra comience en 2027 y esté “finalizada” o “bastante avanzada” para 2029.

El problema del túnel

Según se ha conocido públicamente, las dudas sobre el túnel surgen desde el lado de la Intendencia de Montevideo (IM), aunque solo se ha expresado sobre el tema la secretaria general, Viviana Repetto. Este viernes la jerarca confirmó que se espera que la próxima reunión sea este lunes, con el objetivo de “avanzar lo más rápido” hacia lo que será el llamado a licitación. Por lo pronto, la jerarca enfatizó que “no hay ningún plazo” establecido para llegar a una definición, aunque aseguró que se esperan “noticias en los próximos días”.

Legnani, en tanto, llamó a mirar lo relativo al túnel “de manera integral”. En ese sentido, reconoció que puede significar “una complejidad” para los comercios de la zona durante los años de construcción de la obra sobre la principal avenida capitalina: “Uno no puede pensar una obra de esta magnitud solamente desde el punto de vista de Canelones”, planteó en la misma línea.

Con ese escenario como punto de partida, aseguró que lo que se está “discutiendo en este momento” tiene que ver con “cuál sería la menor afectación” y “los tiempos de ejecución de obra” en caso de que la solución sea “a través del túnel” o en caso de que sea “a través de superficie”.

Según manifestaron a la diaria fuentes de la IM, en estos momentos se está trabajando el tema en la órbita de la Unidad de Movilidad. “Llevaremos el informe que nos piden a la reunión” para convencer al gobierno de prescindir del soterramiento sobre 18 de Julio a partir de una nueva propuesta, aseguraron.

El desafío de construir una nueva propuesta tiene que ver con aproximar los tiempos de viaje a lo que se aspira desde el gobierno. La propuesta que implica la construcción del túnel ahorraría alrededor de 30 minutos de viaje, independiente de la troncal.

Por lo pronto, se reconoce desde la IM que, en cualquier caso, el nuevo planteo pondrá sobre la mesa tiempos que “no son los mismos” que se manejan con la construcción de la obra. El principal escollo está en que el túnel tiene como fundamento “ampliar el espacio vial”, algo que no se puede lograr en la superficie porque no se puede “inventar una nueva senda”.

El llamado de la Junta y el apoyo de la oposición

La construcción del túnel sobre 18 de Julio también preocupa a la oposición capitalina, que, desde la Junta Departamental, confirmó el pasado jueves un nuevo llamado a comisión general del intendente Bergara. Según explicó el jueves en una rueda de prensa el edil nacionalista Rafael Seijas, la oposición “desde diciembre está pidiendo información” sobre qué va a ocurrir en la principal avenida, pero hasta ahora desde la comuna “han negado” el acceso a detalles.

Seijas aseguró que lo que se pretende es que Bergara, como “responsable político”, brinde “explicaciones”. El curul recordó que de construirse el túnel “en el centro de Montevideo hay más de 1.000 comerciantes que serían afectados por 18 de Julio y las calles aledañas”. Más allá de eso, dejó claro que también es importante saber qué va a pasar en cuanto al gasto, porque el costo de la obra puede ser de ocho millones de dólares si no se hace la obra o de 300 millones de dólares si se hace. El edil agregó además que los tiempos de construcción podrían variar de seis meses a tres años.

Ante las dudas planteadas por la IM sobre el túnel, Seijas adelantó que apoyaría a Bergara con las acciones que decida llevar adelante para no permitir la obra. “Nosotros en general tampoco estamos convencidos, porque vemos que es más el daño que puede llegar a ocasionar que los beneficios”, indicó el edil. “Nosotros estamos a favor de Montevideo; si el intendente Bergara toma una decisión a favor de Montevideo, por supuesto que lo vamos a acompañar”, agregó.