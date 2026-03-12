El presidente de la República, Yamandú Orsi, se pronunció sobre el caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre y cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada, en Flor de Maroñas. En rueda de prensa, lo calificó como un hecho “espantoso” y “terrible” desde “varias dimensiones”.

Por un lado, “la muerte en sí de un niño nos parte el corazón”, y en este caso tuvo el añadido de que ocurrió de forma violenta. Por otro, su trayectoria de vida es “otro dolor y otro golpe que recibimos”, ya que “cuando hay un desenlace de este tipo lo más probable es que detrás haya habido una historia tan terrible como real”. Finalmente, reconoció “cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo y cómo no lo pudimos impedir”.

“Existen los protocolos, existen formas de trabajo. Las maestras están ahí, en primera línea, dando la primera señal, pero evidentemente acá se está investigando por parte de distintos organismos del Estado a ver cuáles fueron los errores o cuál fue la omisión”, condenó.

Sobre las averiguaciones, indicó que “los propios ministros ya empezaron” y la Justicia “está haciendo su trabajo”, por lo que las investigaciones “dirán cuáles son las consecuencias”. Además, recordó que este jueves está prevista una reunión del gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que generó la Ley de Garantías para las Infancias en Torre Ejecutiva, y el ámbito se capitalizará para revisar “algunos protocolos”.

“Una de las cosas que aprendí a partir de las conversaciones con algunos de los actores concretos es que existen mecanismos, y muchas veces fallamos nosotros; las personas que están al frente, por supuesto, pasa. Ojalá encontremos formas para hacer más ágil todo y debe existir”, expresó. En la visión del mandatario, es necesario mucho trabajo, tiempo y “estar muy atentos a lo que pasa”: “No sé si es este caso, pero todo aparenta a que algo falló, quizá sea algo de los protocolos, pero también quizá sea como una especie de dato más y no se le haya dado la relevancia que tenía”, dijo.

Leé más sobre esto: Casos como el de Jonathan Correa son “una isla rodeada de omisiones del mundo adulto y del Estado”, según experto en derechos de las infancias

Consultado sobre si será necesario buscar responsabilidades en personas concretas, el presidente respondió que “cada institución tiene que hacerlo”, pero no solamente “con la intención de ejecutar o de sancionar”. Para Orsi es necesario corroborar si faltan “recursos humanos o económicos” y “si algo del protocolo no quedó claro”. A pesar de lo anterior, la “sensación” del presidente es que “tenemos mecanismos, pero no siempre se actúa con la velocidad o con la fuerza que se necesita”, lo que configura “un llamado a la reflexión” de los responsables del Estado, la población y los funcionarios, que “tienen que hacerse cargo”.

“Sabemos que hay un volumen de trabajo en algunas áreas que es enorme, Fiscalía, la propia Policía, la propia educación, pero no hay que bajar los brazos. Si encontramos nuevos protocolos, vamos arriba, pero creo que no pasa ahora por eso, sino por hacernos cargo, y eso es también reflexionar sobre la violencia que todos los días ocurre y hacemos como que no la vemos o no la vemos”, consideró. Sobre un elemento vinculado, dijo que cree que la presentación del Plan de Seguridad del Ministerio del Interior será “la próxima semana”.