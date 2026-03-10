El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará este martes por la tarde a Chile, con motivo de la ceremonia de cambio de mando presidencial, que será este miércoles al mediodía en la ciudad de Valparaíso. Previamente, este martes a las 19.00, mantendrá una reunión en el Palacio de la Moneda de Santiago con el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, quien será sucedido en el cargo por José Antonio Kast desde este miércoles.

La última vez que Boric y Orsi se reunieron personalmente fue en julio del año pasado, en el marco de un “retiro” de presidentes progresistas que convocó el mandatario chileno, al que también asistieron el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. Boric visitó Uruguay en mayo, para asistir al velorio del expresidente José Mujica, y en marzo, en el marco de la asunción de Orsi. La última reunión bilateral entre ambos mandatarios fue en febrero del año pasado, cuando Boric visitó la casa del entonces presidente electo en Salinas.

Se espera que 12 jefes de Estado asistan a la ceremonia de asunción de Kast, entre otras autoridades internacionales.

Orsi viaja a Colombia el 20 de marzo

El Poder Ejecutivo remitió un mensaje al Parlamento para solicitar la autorización de la salida de Orsi entre el 20 y el 21 de marzo, con motivo de una visita oficial a la ciudad de Bogotá, Colombia, para participar en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde Uruguay recibirá la presidencia pro témpore del organismo.