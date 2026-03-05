El intendente de la capital, Mario Bergara, presentó el documento “Prioridades ciudadanas: limpieza, veredas, calles, saneamiento y revitalización de Ciudad Vieja” ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM) para solicitar 300 millones de dólares por fuera del presupuesto con el objetivo de avanzar en esos cinco ejes. A propósito, la diaria Radio recibió a los ediles del Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA), Rafael Seijas y Gonzalo Zuvela respectivamente.

“No entró ningún proyecto”, precisó Zuvela. Lo hecho hasta ahora es presentar los ejes con el objetivo que “los ediles oficialistas y de la oposición, incluso los alcaldes de los municipios, puedan meterle mano”, por lo que lo definió como un “anteproyecto”. En este momento, el órgano legislativo continúa con el tratamiento del presupuesto y se extenderá hasta la tercera semana de marzo —con un plazo que termina el 20— por lo que “a partir de allí, es cuando decimos que puede entrar esto como un expediente a la JDM”.

“No hay una intendencia en el Uruguay que si no recurre a estas cuestiones extrapresupuestales pueda cumplir con todo lo que hay que hacer en cada departamento”, advirtió. Dijo que, en números redondos, entre funcionamiento y salarios se destina el 85% del presupuesto. A pesar de un bajo nivel de endeudamiento, la IM presentó cerca de 90 millones de déficit en el ejercicio anterior y, para Zuvela, “no cabe la más mínima duda: hay autocrítica”. Como causas, apuntó a que durante el período de gobierno nacional blanco la financiación a las intendencias del FA bajó pero también a “las decisiones que se toman cuando tenés que poner plata en, no sé, los 300 años de Montevideo” o “bancar las compensaciones”.

Para Seijas, es cierto que hay una “estructura dura” pero “también tenés mucho margen”. Cuestionó las erogaciones para el arrendamiento de vehículos, los gastos por TV Ciudad y la pérdida en el casino municipal: “Estamos viendo si el año que viene o el otro lo sacamos y, de mientras, no se adopta ninguna decisión seria para reducir las pérdidas”, acotó. Agregó que en 2026 se gastarán 9,5 millones de dólares en calles según el presupuesto y es “lo mismo que se gasta anualmente” en el canal. En suma, lo valoró como “una continuidad de lo que venía haciendo Carolina Cosse”. Sobre el déficit, se descolgó y dijo que “uno tiene que ser autocrítico y asumir la responsabilidad de las cosas”: aseguró que el “ahogamiento financiero” implica solo el 3,6% del total y que la causa principal fue “el ingreso de personal nuevo” en 2024.

A su vez, la decisión de la bancada coalicionista de cara al anteproyecto fue “por ahora no declarar sobre el fondo, sí sobre la forma”. En ese sentido, en el documento se tratan una serie de temas “a los que hay que darle un tiempo de estudio y dedicación para después salir a opinar al respecto” cuando se encuentran en medio del tratamiento del presupuesto quinquenal. “Es realmente imposible, es inviable, sentarnos ahora a estudiar esto”, aseguró. Por eso advirtieron que, hasta pasada la discusión actual, no pueden “ni siquiera estudiar el tema”, planteo que le transmitieron al director de Coordinación Institucional de la IM, Justo Onandi.

Se refirió al período de Carolina Cosse, donde la bancada blanca votó una segunda propuesta de saneamiento, y dijo que “el estudio y análisis de cada uno de esos proyectos llevó entre dos y tres meses”. El BID, quien financiará la iniciativa en esta oportunidad y lo hace históricamente, “tiene ciertos criterios para ver cuáles son las zonas a sanear” y tienen que ver si comparten los barrios. En el caso de que haya otros puntos de interés, “tenés que marcarle esas zonas a la IM y pedirle un informe a Saneamiento para que te informe sobre esos parámetros”. Más allá de la discusión actual, el PN “siempre votó el saneamiento” y, siendo este es el séptimo, acompañó “los otros seis”.

Los montos en el anteproyecto

Aunque el dinero para las líneas de trabajo incluidas en el anteproyecto se divide aproximadamente en quintos —Ciudad Vieja es el que tiene menos y saneamiento más—, el edil oficialista precisó que “más de la mitad del presupuesto presentado va para limpieza y movilidad”, con lo que esos rubros ya contarán con recursos importantes. En saneamiento hay “dos cosas para decir”: “Sería el plan de saneamiento 7, nosotros tenemos arriba del 80% de la población de Montevideo saneada” y tiene “una relación directa con el tema de la limpieza”.

En lo que respecta a veredas, identificó un “rezago en el tema porque no le hemos puesto arriba la plata necesaria”, con lo que se plantearon 65 millones de dólares y se atendería la cuarta parte de las veredas de Montevideo: “Se va a generar vereda nueva, por ejemplo en los asentamientos”, aseguró. Dado que los vecinos frentistas continúan siendo responsables, “hay una buena parte de eso que es dinero que va a volver y se va a invertir en un fondo rotatorio permanente”. Para calles, por otro lado, hay unos 50 millones, “el equivalente que hay en el presupuesto”, con lo que totaliza 100 millones que se destinarán a atender calles “en acuerdo con los municipios”.

La negociación

Zuvela aseguró que mantiene un diálogo permanente con otras bancadas y dijo que, en el período pasado, “estaban todos peleados”. Ahora, sin embargo, hay una relación en la que se “intenta construir” y expresó su optimismo ya que “no toda la oposición está en un claro enfrentamiento”. “Entiendo que es de recibo. Tienen que conversar y conseguir un plazo más razonable”, opinó sobre los plazos, aunque no hay definiciones. Remarcó un elemento: “Es complicado de interpretar cuando en el año 2021 se criticó justamente por lo contrario, porque no se presentaron con el presupuesto los que iban a ser a posteriori estos mismos recursos extrapresupuestales y en el año 2016 la queja fue la misma de hoy”.

Sobre el rol del PN, que tiene trece ediles, un aspecto relevante es la postura que podría adoptar la lista 22 ya que, con tres bancas, considera tener una “bancada propia”. Seijas dijo que “toda la bancada de ediles viene trabajando en conjunto, por ejemplo el tema del presupuesto, con la departamental de Montevideo” y el hecho de que pase por ese ámbito “no es nada atípico”. “Tendremos nuestra discusión a la interna y ahí resolveremos si vamos a votar en bloque, si hay algún compañero que quiera votar aparte o no, si lo vamos a resolver por mayoría o no. No puedo hacer futurología”, zanjó.