Este martes, la diaria Radio recibió al senador colorado Tabaré Viera en un contexto de negociaciones por la integración de los organismos de contralor. Sin embargo, consultado sobre las propuestas que minutos antes volcó su homólogo del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, dijo que aún no se conversaron formalmente, pero tiene “coincidencias conceptuales”, porque “la transparencia en la gestión es un tema central”.

Sin embargo, opinó que la “exclusividad total” parlamentaria parece difícil de lograr; hay tareas privadas que “no tienen nada que ver con el gobierno”, mientras que para algunos “dejar por cinco años y volver a retomar es condenarlos a un sacrificio demasiado importante”, al tiempo que “es probablemente privarnos de que mucha gente ingrese”. “Vamos a dejar la política solo para profesionales, corremos ese riesgo”, opinó.

“Digo que tenemos coincidencias porque estoy a pocos días de presentar un proyecto de ley justamente para darles más transparencia y tratar de trabajar la corrupción en privados”, apuntó. En su visión, es necesario avanzar en “que quede claro cuáles son los vínculos del gobierno, de la función pública, con la actividad privada, y allí, en todo caso, establecer algunas incompatibilidades”, aseveró. Ejemplificó diciendo que “no está bueno” que alguien que fue jerarca “vaya a trabajar en la empresa o en la actividad que dirigía” tras dejar el cargo.

Sobre acortar las transiciones, se declaró “absolutamente de acuerdo” y “ya lo planteó Vamos Uruguay”. “Nos parece que el ciclo electoral es demasiado largo. Entre las elecciones internas y las elecciones departamentales y municipales es un año entero de campaña electoral y terminamos todos agotados; estoy seguro de que los votantes también”, afirmó. Proponen “que la asunción del nuevo gobierno fuera en enero” porque “se supone” que un candidato “tiene claro los problemas que va a encontrar y las posibles soluciones”.

“Adelantar la asunción del nuevo gobierno nos parece bueno, nos permitiría adelantar, acercar, quizás algún mes las elecciones internas a las elecciones nacionales y adelantar las elecciones municipales” para marzo, condensó.

La modificación “significaría una reforma constitucional”, pero el planteo del sector colorado sería por ley y no requeriría consulta popular. Sin embargo, en el escenario de una reforma constitucional, tiene “una teoría” para “volver al doble voto simultáneo”: “La elección interna que la hagan los partidos cuando lo tengan que hacer, porque tienen que hacerlo, pero que no esté vinculado al proceso electoral nacional”, desarrolló.

El debate por Mónica Ferrero y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Para Caggiani, la discusión sobre el cargo que ocupa Mónica Ferrero “dinamitó los puentes por parte de la oposición”. Viera, que la respaldó, dijo que “no tiene nada que ver una cosa con la otra” y que la renovación es “un compromiso ya asumido por todos”. “La posición de Vamos Uruguay desde hace un buen tiempo es: no avanzamos en nuevas negociaciones de este tipo hasta que no se cumpla con lo comprometido”, afirmó.

Tras años sin acuerdo, para Viera lo que hizo la Coalición Republicana es plantear que ya “tenemos una candidata”, puesto que Ferrero está en el cargo interinamente. “Es más, el presidente de la República dijo que nunca pensó quitarle el respaldo y le parecía muy buena candidata, ¿si es buena candidata por qué no se la vota?”, se preguntó, y agregó que el FA “no ha propuesto a nadie”. “Ya que sin los votos de la Coalición Republicana no hay acuerdo posible por otra candidata, salvo que el FA tenga objeciones, y ya que se va a quedar de cualquier manera hasta 2030, acordemos designarla titular”, condensó.

Otro debate radica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que impulsará el gobierno. Aunque el programa colorado lo incluía, Viera dijo: “Siempre he estado, estoy y estaré en contra”, pero el resultado de las internas arrojó una mayoría a la interna del partido que “insistió con el tema pese a nuestra oposición”. “Vamos Uruguay ha estado siempre en contra de la creación del Ministerio de Justicia. Nos parece inconveniente por un principio básico republicano: los ministerios conforman el Poder Ejecutivo [...], la base de la República es la separación de poderes y creo que la Justicia es un poder fundamental”, acotó.

Viera dijo que “no es el nombre simplemente”, sino que “atrás de eso, y así pasó en todos los regímenes totalitarios o autoritarios, empieza a influir en lo que tiene que ver con la administración de la justicia”. Sobre las fiscalías, indicó que tienen “un gran poder” y es “uno de los casos más complejos” para que dependan de la cartera por su rol “determinante”.