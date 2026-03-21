El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó en la tarde de este viernes a Bogotá, la capital de Colombia, donde fue recibido por la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. El mandatario viajó para participar este sábado en la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que Colombia le entregará la presidencia pro témpore del mecanismo multilateral a Uruguay. También integra la delegación uruguaya el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En ese marco, Orsi mantuvo en la noche de este viernes “una extensa reunión” con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Según informó Presidencia, ambos mandatarios “dialogaron acerca de varios temas vinculados a la realidad del continente y los desafíos que enfrenta la región”.

La reunión fue en el Salón Esmeralda de la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo de Colombia. Junto a Petro, Orsi recorrió los espacios diseñados en la residencia en homenaje al escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura.

En la tarde de este sábado, Petro hará entrega de la presidencia pro témpore a Orsi, quien por su parte dará un discurso ante los representantes de los 33 países de la región que integran la Celac, entre los cuales no está Estados Unidos. El presidente colombiano ejerce la presidencia del bloque desde abril del año pasado.

La reunión de jefas y jefes de Estado de la Celac, en la que “se reflexionará sobre el rol del grupo regional ante los actuales desafíos”, fue precedida de un foro denominado “Celac – África, un espacio de diálogo orientado a fortalecer la reconexión y el diálogo birregional”. En dicha instancia, Orsi mantuvo un encuentro con el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye.