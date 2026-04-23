Este miércoles se desarrolló una nueva reunión tripartita entre la Intendencia de Montevideo (IM), la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo. En declaraciones consignadas por radio Monte Carlo, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, señaló que la instancia tenía el objetivo de “escuchar la respuesta por parte de la Intendencia de Montevideo” ante la resolución que aprobó la última asamblea general del gremio, el pasado 15 de abril. En ese sentido, sostuvo que, a grandes rasgos, hubo “un avance favorable” en la negociación.

El preacuerdo alcanzado entre la directiva de Adeom y la IM naufragó en dos oportunidades en la asamblea general del sindicato, que rechazó la propuesta y elaboró un planteo alternativo. En este escenario, en la última asamblea general de abril, Adeom reformuló su posición y, entre otras cosas, estableció que la directiva no quedó habilitada a firmar un preacuerdo sin el aval de sus integrantes.

Tejera señaló que el gremio espera recibir el martes 28 de abril “un documento que refleje lo que fue la negociación” de este miércoles. De todos modos, subrayó que hubo una “respuesta favorable” a los planteos de Adeom. “Conseguimos la presupuestación para el año 2026, sumamos una nueva presupuestación en el año 2027 y ampliamos que, en la presupuestación del año 2029, los ingresos hasta julio del 2027 puedan ser ya cargos presupuestados”, mencionó, a modo de ejemplo.

“Fue favorable el ámbito de hoy”, reiteró Tejera; y añadió que, en principio, en la primera semana de mayo se convocará a una asamblea general con el propósito de ratificar el convenio colectivo. Por su parte, el presidente de Adeom, Julio Cameto, dijo a El País que el sindicato aceptó una propuesta de la IM que supone que la masa salarial crecerá un 1,5% en el transcurso del periodo.