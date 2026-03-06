La asamblea general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) volvió a rechazar el preacuerdo del convenio colectivo alcanzado por la dirección del sindicato en negociación con la Intendencia de Montevideo (IM), según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes de Adeom.

El 24 de diciembre, la directiva de Adeom, compuesta por el presidente Julio Cameto y la secretaria general Silvia Tejera, alcanzaron un preacuerdo en el que, como punto principal, se preveían ajustes salariales modificando el salario base, lo cual es una reivindicación histórica del gremio.

En una instancia que comenzó a las 10.00 del jueves, y que llevó a paralizar las actividades desde las 9.00, la dirección del sindicato puso a consideración el mismo texto que la asamblea general ya había rechazado el 28 de enero, un mes después de la negociación entre la comuna capitalina y el sindicato.

Además del rechazo, la Asamblea votó por “amplia mayoría” una nueva propuesta para negociar con la IM, según dijo una fuente de Adeom a la diaria. Esta propuesta “contempla algunas cosas” del texto anterior pero tiene modificaciones.

Algunos de estos cambios, por ejemplo, son que el aumento real de salario sea por encima del índice de precios al consumo y que las presupuestaciones “se den en su conjunto, pero a la brevedad”.

La contrapropuesta, a la que tuvo acceso la diaria, establece que a partir de octubre de 2026 –y en cada octubre en adelante–, “se otorgará un aumento salarial proporcional diferencial, partiendo del SIR 1 [Sistema integrado de carreras y remuneraciones] con un incremento de 3,167% hasta llegar al SIR 18.

Con esta nueva propuesta sobre la mesa, la dirección de Adeom solicitó una nueva instancia de negociación tripartita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El viernes a las 10.00, Adeom brindará una conferencia de prensa en la que, según supo la diaria, se anunciará la nueva propuesta a negociar.

“Este convenio es nada y nos deja sin posibilidad de reclamo alguno”

Tras la firma del preacuerdo en diciembre, la secretaria general de Adeom destacó: “Después de 30 años estamos firmando un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales”. Dijo que en el preacuerdo se establecía que los “salarios más bajos van a estar teniendo un 3,5% de aumento salarial a lo largo del quinquenio”.

En diálogo con la diaria Radio el 5 de febrero, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que el preacuerdo firmado en diciembre era “un buen preacuerdo para la administración y los trabajadores” y sostuvo que la intendencia aspira a tener un convenio colectivo, pero que tenía que ser uno “cumplible”. Además, la IM argumentó que en el presupuesto quinquenal presentado a la Junta Departamental se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo, por lo que, en ese sentido, tampoco existe margen de maniobra.

El miércoles, previo a la asamblea, la lista 27 de Adeom –que es opositora a la actual dirección e identificada con la exdirigente Valeria Ripoll– emitió un comunicado en redes sociales titulado “Decimos ¡no! al convenio”. “Decimos no a un ejecutivo que no acata las resoluciones de asamblea. Ya rechazamos el convenio que nos quieren meter a prepo, un convenio en el que solo gana la intendencia. Este convenio es nada y nos deja sin posibilidad de reclamo alguno”, expresaron.