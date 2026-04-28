La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió una resolución este martes en la que prorroga por dos meses la obligatoriedad del registro de empresas extranjeras para la exoneración de IVA bajo el nuevo régimen de franquicias para compras web que comenzará a regir este viernes. También establece la conformación de un grupo de trabajo junto con la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC), que engloba a varias empresas de courier –esto es, empresas que concretan los envíos postales internacionales– en nuestro país, para medir su “evolución” y evaluar “posibles medidas adicionales de facilitación”

La resolución de la DNA se da luego de que la CUC solicitara una reunión de carácter urgente a la DNA y el MEF ante la percibida “falta de definiciones claras” en la nueva reglamentación. En un comunicado a la opinión pública que difundió este lunes la CUC, se exigía también la postergación del Decreto 50/2026, que establece las nuevas modalidades de importación, “hasta tanto se cuente con condiciones claras, viables y equitativas para todos”.

Uno de los principales puntos de contención para la gremial era el régimen de exoneración de IVA que la DNA resolvió prorrogar este martes. En la carta, desde la CUC denunciaban que el mecanismo propuesto resultaba de “muy difícil aplicación” y que las condiciones impuestas no resultaban viables “para la gran mayoría de los comercios internacionales”. Según señalaron, la puesta en marcha del nuevo sistema terminaría por asentar “un escenario en el que un beneficio previsto normativamente existe en el plano formal, pero presenta serias dificultades para su utilización efectiva por parte de los usuarios”.

En tanto, la DNA explica en su resolución que a día de hoy existen cuatro “cuatro entidades inscriptas” en el registro, que contribuyen, en promedio, al 50% de las encomiendas postales que ingresan desde Estados Unidos. En el documento se recoge que, hoy por hoy, el país del norte representa alrededor de 12% de los envíos que recibe nuestro país.

En su resolución, la DNA constata que “no se han detectado dificultades trascendentes para que los operadores puedan cumplir con el trámite” e indica que su creación “forma parte de un conjunto de medidas de control”, de manera de evitar “impactos no deseados en la actividad económica y el empleo nacional”. También enuncia que, para facilitar la puesta en marcha del nuevo régimen, se registrará de oficio a “las diez principales empresas en la que ciudadanos uruguayos realizan compras internacionales mediante el uso del régimen de envíos postales internacionales”, y que representan alrededor de 20% de compras efectuadas a empresas estadounidenses.

Sin perjuicio de ello, en el documento se explica que se decidió llevar adelante la postergación en la obligatoriedad del registro, en tanto “resta incorporar al régimen un 30% de los proveedores habituales de Estados Unidos de América”, los cuales “representan aproximadamente un 3% del total de envíos internacionales”.

“A efectos de facilitar esta incorporación y asegurar el normal flujo de las corrientes comerciales, se considera oportuno prorrogar hasta el 1º de julio de 2026 el requisito de estar inscripto en el Registro para aplicar la exoneración de IVA”, enuncia la misiva. Empero, recuerda que continuarán en vigencia “todos los otros requisitos previstos en la normativa”, los cuales no se verán afectados.