La senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez visitó el estudio de la diaria Radio el día de la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. Remarcó que la convocatoria parlamentaria se hizo antes de presentado el Plan Nacional de Seguridad Pública, que es “denso” y “muy contundente”, además de enmarcarse en una situación de seguridad con “evolución favorable” en algunos aspectos, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay “un descenso importante en la encuesta de victimización, no ya de denuncias, de cerca del 40% de los delitos vinculados a hurto y a rapiña”.

Destacó el octavo eje, vinculado a la formación de los funcionarios, porque “veníamos de una Policía que se preparaba tres meses y salía con un revólver a la calle”. Según Rodríguez, se pasó a un plan de seis meses en 2025 y de nueve este año, además de que se profundizó el marco teórico en ejes como “derechos humanos” y “el cuidado de las personas”, entre otros. “Se le suma la formación como policía comunitaria, es transversal a la formación policial, y eso realmente me parece muy importante porque tiene que ver con cómo se vinculan con la sociedad”, afirmó.

En suma, valoró que “pocas veces nos habíamos detenido tanto en la importancia de la formación policial”. Otro destaque fue el programa Más Barrio y el hecho de que “es de las primeras veces que aparece con tanta prioridad en la organización de los ejes de un programa de seguridad la violencia doméstica”.

Una crítica opositora apuntó a los tiempos del MI para divulgar el documento. Para Rodríguez, “haber consultado a todas las personas que se consultó” y generar un diálogo sobre el tema “no se hace en tres días”. “Este plan tiene una profundidad, tiene una organización que pocas veces se ha visto en un plan de seguridad en nuestro país”, aseveró.

“En el gobierno anterior hubo una especie de intento de diálogo sobre la seguridad pública y se convocó a los partidos en el tercer año de gobierno. Acá estamos transitando recién empezando el segundo año. No es tan tarde”, condensó. Exhortó a evitar “intereses políticos menores”, ya que, si funciona, “los réditos se los lleva la sociedad” y “vamos a estar todos mejor”. Además, agregó que “llama la atención” que un plan que lleva “por lo menos dos o tres días leerlo todo” tuviera actores opinando “a la media hora”.

La legisladora coincidió en que el gobierno otorgó “mayor importancia a la comunicación”

Conectado con las salidas a medios y presentaciones del gobierno en el último tiempo, la legisladora indicó que hay “más aparición pública”, una mayor comunicación con la ciudadanía y la administración “ha empezado a poner en el centro la comunicación de las cosas que está haciendo o que va a hacer”.

Sobre la merma en la aprobación, señaló que hay “votantes disconformes” con una “legítima y justificada ansiedad y preocupación por que las cosas mejoren”, pero reparó en que recibieron “una situación social compleja” y “es importante contarle a la gente todo lo que se hizo en este plazo” con el “objetivo central en la situación de las personas más vulnerables”.

En relación con el electorado frenteamplista y la posición del gobierno en el plano internacional, reiteró que desde su punto de vista no tiene “ninguna duda” de que “el gobierno de [Benjamin] Netanyahu cometió y está cometiendo genocidio en Gaza”, pero la izquierda y los legisladores frenteamplistas adoptaron una postura “que no fue la posición que marcó el gobierno”, aunque “todas esas miradas conviven en el FA”.

También señaló el sinhogarismo. En función de su presencia en los comités de base, sostuvo que a la gente “no le parece digno que tengamos personas en situación de calle”, pero no piden “que los saquen” ni resulta un tema “de mejorar el paisaje”. Respecto de las críticas internas sobre la gestión del titular del Mides, Gonzalo Civila, dijo que le preocupó, pero desconoce si hubo operaciones políticas y “le estaban pidiendo al Mides cosas que el Mides no puede hacer”.

Comisionado parlamentario para las infancias

La legisladora propuso crear un comisionado parlamentario para las infancias. Fue aprobado en comisión y se tratará en el Senado durante los primeros días de mayo.

“Los derechos están, pero hay que hacer el seguimiento de que esos derechos se cumplan”, acotó. La uruguaya es una sociedad “que pretendió ser muy garantista”, pero las democracias, “a medida que se profundizan, también se vuelven más sofisticadas en sus organismos”.

“Estamos designando a alguien que se va a ocupar de hacer el seguimiento de cada caso en el lugar que tiene que hacerlo y de asegurarse de que cada denuncia siga el curso con las garantías que tiene que tener para prever que no se nos vaya una vida más”, cerró.