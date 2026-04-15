A instancias de la oposición, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, compareció este martes ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para informar sobre la estrategia nacional para las personas en situación de calle, que presentó el gobierno la semana pasada. Al término de la sesión, Civila reiteró en rueda de prensa que “hay aspectos de la atención a las personas en situación de calle que son responsabilidad de otros organismos del Estado”, y no únicamente del Mides.

En ese sentido, el ministro resaltó que la estrategia nacional tiene como cometido central llevar adelante “una respuesta integral”. “Creo que es algo que toda la ciudadanía puede saludar, porque requiere de más esfuerzo para una mejor respuesta por parte de todos los organismos del Estado y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó.

Civila apuntó, además, que en el próximo invierno el Mides hará uso de los instrumentos de la alerta roja y la evacuación obligatoria en caso de ser necesario. También mencionó que en la actual administración hay disposición a “seguir estudiando herramientas” sin “ningún complejo”.

Con respecto a las metas incluidas en la estrategia nacional –entre ellas, 2.000 puestos de trabajo y 3.000 soluciones habitacionales para 2028–, Civila dijo que la fecha fijada no significa que las medidas no se empezarán a aplicar de manera inmediata. En ese sentido, aseguró que ya se están “dando pasos para cumplir” con estos objetivos.

Por otra parte, consultado sobre el reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que nuclea a los trabajadores tercerizados del Mides y que convocó a un paro de 24 horas para este viernes por atrasos en el pago de los salarios, Civila dijo que se trata de un “problema estructural” que “viene de muchos años atrás”.

De todos modos, afirmó que el Mides trabajará “con toda la fuerza para que el problema no solamente descienda, sino que desaparezca”. “Nosotros estamos preocupados por poder resolver este tema”, subrayó.