A través de un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que nuclea a los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), anunció este sábado que resolvió interrumpir la “comunicación oficial” con relación al trabajo en los dispositivos de la cartera (como pedidos de informes y supervisión) y convocar a un paro de 24 horas con movilización el próximo viernes 17 de abril.

El conflicto entre el sindicato y el ministerio se arrastra desde hace un año y tiene como asunto central los atrasos salariales que hay en algunas de las organizaciones de la sociedad civil que tienen convenios vigentes con el Mides para la administración de centros y dispositivos de la cartera. En el comunicado, Sutiga señala que el corte de la comunicación oficial es una acción en “solidaridad con los compañeros que continúan sin cobrar” y marca que la medida continuará “hasta que el último de ellos se encuentre al día”.

Además, se señala que Sutiga realizará una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT el próximo jueves 16 de abril, luego de que una delegación del sindicato comparezca ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Al día siguiente, el sindicato realizará un paro de 24 horas. A partir de las 12.00, los trabajadores concentrarán en la sede del Mides, para marchar posteriormente hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el comunicado, Sutiga cuestiona el hecho de que en la conferencia de prensa del pasado martes, en la que el gobierno presentó su estrategia nacional para las personas en situación de calle, “ni siquiera se mencionó la situación de los trabajadores que se encuentran sin percibir su salario, ni mucho menos soluciones para evitar que esto vuelva a ocurrir”. Se señala que, para el sindicato, la solución al problema es la presupuestación de los trabajadores tercerizados.

“No solo hay organizaciones que administran pésimamente los fondos estatales, sino que además incurren en constante persecución sindical, donde compañeros y compañeras toman medidas, pero estas organizaciones de la sociedad civil, con el aval del ministerio, colocan funcionarios a dedo para continuar con la explotación”, denunció el sindicato en el comunicado.

Por último, Sutiga expresó que “trabajar con los más necesitados no puede ni debe ser un negocio, por eso es importante la destercerización”. “Los derechos laborales no se negocian. Pelearemos hasta tener asegurados nuestros salarios, de una vez y para siempre”, manifestó el sindicato.

En una versión anterior de este artículo se mencionaba erróneamente que Sutiga había cortado la “comunicación oficial” con las autoridades del Mides, cuando la medida abarca solo la interrupción en materia del trabajo en los distintos dispositivos de la cartera. A los involucrados y a los lectores pedimos las disculpas del caso.