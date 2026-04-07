La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, dijo que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) “ha sido muy buena” y supone “un gran incentivo para empezar a hablar de la transformación de la matriz productiva”. Entrevistada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en su programa Conversando con Correa, de la cadena RT, sobre diferentes temas de coyuntura internacional, Cosse destacó el papel de nuestro país en el transcurso de las negociaciones con el bloque económico.

La vicepresidenta remarcó que la rápida aprobación del marco normativo para el acuerdo en nuestro país fue parte de un proceso “muy participativo”, que involucró a cámaras empresariales y sindicatos, de los que se constataron tanto “las preocupaciones” como “las esperanzas”. En esta línea, consideró que los tratados “no son algo frío”, sino que “se construyen”. Y añadió: “Si a este tratado –que yo creo que nos va a beneficiar– le agregamos políticas públicas que mejoren nuestra matriz productiva, que la diversifiquen, que promuevan inversión de calidad, pasa a ser un tratado vivo”.

Cosse valoró que el tratado como mero intercambio de productos europeos por materia prima del Cono Sur es “una primera lectura”, y consideró que se debe apostar a más. De este modo, recordó que nuestro país “tiene un desarrollo científico de calidad” y puede “proveer diversos asesoramientos y complementaciones”. Destacó también su “muy buena infraestructura de telecomunicaciones, muy buena infraestructura energética y buena educación”. “Yo creo que es una buena oportunidad para que Uruguay tome de vuelta con fuerza la conversación sobre la matriz productiva”, aseveró.

Consultada sobre los riesgos que puede suponer el acuerdo, como la posible desindustrialización y reprimarización de la economía, Cosse reiteró la necesidad de entablar políticas públicas. “Si nosotros dejamos que este [tratado] o cualquiera siga solo su rumbo, bueno, nosotros no tenemos mercado como para ser un ancla”, advirtió.

En esa línea, convocó a un “desarrollo científico lo más vasto posible, desde la más temprana edad”, con “formación humanista” e impulsado por el sistema de educación pública, que forma parte del “ADN” de Uruguay. “Tenemos que continuar discutiendo y haciendo para sacar el máximo provecho para Uruguay de este tratado”, resumió la situación.

Cosse: “Nosotros no le vamos a dar la espalda al pueblo cubano”

Durante la entrevista, Cosse también fue consultada sobre su postura en torno a diferentes acciones que el gobierno de Estados Unidos lleva adelante en la región durante la administración de Donald Trump.

Con respecto al Escudo de las Américas –iniciativa que impulsa Estados Unidos para el combate al narcotráfico en la región, a la que Uruguay no fue invitada– Cosse dijo no tener duda de que la cooperación internacional es “importante” a la hora de combatir el crimen organizado, aunque aclaró que tales iniciativas siempre deben cumplir con dos condiciones: “el respeto irrestricto a la soberanía” y “la garantía de no injerencia en ninguna política interna de ninguno de los estados”. Es así que recordó que Uruguay “siempre se ha acostado en el multilateralismo” y en el “apego al derecho internacional”, y manifestó estar “tranquila” de que “va a seguir defendiendo su soberanía”.

“Independientemente de lo que uno piense sobre un gobierno, 60 años de bloqueo no se los merece ningún pueblo, porque no es un castigo para un gobierno, lo paga toda la población”. “Nosotros no le vamos a dar la espalda al pueblo cubano”, sostuvo.