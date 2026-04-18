El próximo lunes tendrá lugar la última reunión de la comisión ejecutiva del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa, que busca promover cambios en materia de protección y seguridad social, cuenta con representantes de distintos organismos gubernamentales y organizaciones sociales. Por el momento, todos ellos trabajan en reserva por pedido de la coordinación encabezada por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sin embargo, desde ese mismo espacio detallaron a la diaria que toda la información se dará a conocer finalmente entre los días 28 y 29 de abril.

El proceso, que abordó una amplia gama de temas, había postergado para la etapa final una serie de elementos sobre los cuales se había reconocido un menor nivel de consenso. Como dio a conocer semanas atrás la diaria, se había abierto un “cuarto intermedio” en la discusión sobre la edad de retiro y el pilar de ahorro individual, es decir, las AFAP. En ese marco, en la semana previa a Turismo, se comenzó con la discusión del financiamiento del sistema de seguridad social.

Asimismo, con posterioridad a esa semana de receso, se rompió el cuarto intermedio para poder abordar lo relativo a la edad de retiro y a las AFAP. Los plazos establecidos, y la necesidad de profundizar en estos temas implicó que los pasados días miércoles, jueves y viernes,hayan sido de mucha intensidad. la diaria pudo saber que en estas horas se ajustan detalles sobre el documento final.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo consultadas valoran la “manera constructiva” en la que los distintos representantes integraron el proceso. En lo que hace a la representación partidaria en el diálogo, vale recordar que solo el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) decidieron ser parte de la instancia. En lo que hace al partido oficialista, también se dejó ver la conformidad con lo que, más allá de la “negociación”, fue un lugar de “formación” a través de espacios como seminarios y conversatorios.

¿Qué va a suceder en las próximas semanas?

El próximo lunes, sobre las 14.00, tendrá lugar la última reunión del Diálogo Social. Según explicó a la diaria la diputada oficialista Sol Maneiro, esta última instancia buscará poner a consideración “algunos insumos” que dan cuenta de la visión de algunas delegaciones. En el marco del abordaje de la edad de retiro y el pilar de ahorro individual, se trabajará trabajando con estos nuevos elementos durante el fin de semana.

Maneiro detalló que el cierre del diálogo consistirá en “una actividad abierta” donde se presentarán los resultados. Indicó que este documento consta de dos partes: una relativa al “diagnóstico” de la protección y la seguridad social, y otra que implica “recomendaciones” al Poder Ejecutivo. “Hay grandes acuerdos generales en algunos temas, y después hay algunas delegaciones que ponen algún párrafo o notas al pie con cosas con las que no están del todo de acuerdo”, adelantó Maneiro.

Hecha la presentación y ya en manos del Poder Ejecutivo, la diputada señaló que será momento de “sintetizar las recomendaciones” del diálogo para traducirlas, en unos casos, en proyectos de ley y, en otros, en el impulso de determinadas políticas públicas. Para lo que implique el abordaje legislativo, Maneiro dijo que la bancada oficialista de la cámara baja ya se está “preparando”.

“Va a estar el desafío de conseguir los votos y también de empezar a tejer con los otros partidos políticos que no integraron el diálogo, que están como un poco por fuera de toda esta discusión”, señaló por último la legisladora, en referencia a los partidos con representación parlamentaria, con la excepción de Cabildo Abierto.