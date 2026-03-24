El Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo entra en su etapa final de trabajo. Esta semana se pondrá sobre la mesa el financiamiento del sistema de seguridad social y se espera que luego de la Semana de Turismo se vuelvan a discutir los asuntos que quedaron en “cuarto intermedio”.

Según señaló a la diaria la diputada Sol Maneiro, representante del Frente Amplio (FA) en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, los aspectos postergados, sobre los cuales no se logró acercar posiciones entre los actores, son los eventuales cambios a la edad de retiro y el pilar de ahorro individual, es decir, las AFAP.

“Hay temas que son un poco más complicados y que llevan un poco más de tiempo, sobre todo, de consulta con las organizaciones”, comentó al respecto Maneiro. En el del FA, detalló que el viernes los delegados de la fuerza política participaron en una instancia semipresencial con más de 160 militantes de todo el país. La diputada dijo que se trató de un “intercambio” y una “rendición de cuentas”, en la que se reafirmó el rumbo de cara a la redacción del documento final del Diálogo Social.

En declaraciones a El Popular, Carlos Clavijo, representante del PIT-CNT en la Comisión Ejecutiva, dijo que en el intercambio han existido “matices muy importantes” sobre la edad de retiro y la eliminación, o no, del “lucro” de las AFAP. En ese sentido, la central sindical sigue alineada a los tres puntos que se sometieron a consulta popular en octubre de 2024: la eliminación de las AFAP, la jubilación a los 60 años y jubilaciones mínimas iguales al salario mínimo.

“Somos optimistas de que el resultado del diálogo va a ser un buen producto y que va a estar ceñido a lo que es el programa” del FA, expresó Maneiro, por su parte. En ese sentido, con respecto a los temas que fueron postergados en un cuarto intermedio, debe tenerse en cuenta que el FA estableció en su programa “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad” e ir hacia un pilar de ahorro que sea “no lucrativo”.

Según supo la diaria con base en fuentes cercanas a los representantes empresariales en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, desde su parte se sostiene que, bajo la lógica de que “la gente vive mucho más que antes”, cualquier cambio a la disposición actual en la edad de retiro implicaría que “no den los números”.

El financiamiento

En cuanto a la discusión sobre el financiamiento, que se dará en el transcurso de esta semana, Maneiro señaló que el FA todavía no dio “una discusión orgánica” sobre el impuesto al 1% más rico que impulsa el PIT-CNT para mitigar la pobreza infantil. “No está en el programa de gobierno, así que, en un principio, estamos abiertos a discutir todas las fuentes de financiamiento”, resaltó la diputada. “Vamos a esperar cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo y, en base a eso, mañana lo empezaremos a discutir”, añadió.

“Con seguridad vamos a tener grandes diferencias porque nosotros venimos planteando dos cosas fundamentales, el 1% para el 1% más rico de la sociedad, y además transformar el aporte patronal”, adelantó en su caso Clavijo, en referencia a la propuesta de la central sindical de sustituir el actual aporte patronal por un aporte basado en la renta. “En las discusiones que hemos tenido nos han dicho que no lo van a llevar”, puntualizó Clavijo.

Con relación a la elaboración del documento final, Maneiro expresó: “Dentro de la Comisión Ejecutiva nos planteamos no hablar de acuerdos todavía porque en realidad no hay nada cerrado; lo vamos a cerrar los últimos días cuando se termine el documento”. “En el documento se van a marcar los acuerdos, pero también los disensos”, agregó.