El viernes pasado, sin la participación de la Coalición Republicana, se lanzó la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Nacional de Educación y su mesa ejecutiva compartió una propuesta de reglamento para delimitar decisiones vinculantes. El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, visitó Panorama Informativo en la diaria Radio y destacó que “se vienen dando diferentes pasos y recorridos en común” para “avanzar en las políticas educativas”.

Quirici recordó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “hablaba de un gran acuerdo educativo nacional” en tiempos de campaña electoral y lo ubicó como parte de ese compromiso: “Qué clave son los acuerdos y qué radical que es apostar al diálogo y al acuerdo en este contexto mundial porque construye democracia”, acotó.

Subrayó que la convocatoria para la instancia se realizó “con mucho cuidado” y valoró “la presencia de autoridades de diferentes espacios de lo educativo”, incluyendo a los ministerios de Defensa Nacional y del Interior por la educación militar y policial, respectivamente, además del ámbito privado.

“Para nosotros es muy importante que la oposición –que no es toda, porque parte de otros sectores políticos han estado ya participando con sus delegados en el proceso– y especialmente el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente conozcan que el trabajo de la comisión del Congreso justamente, si algo está haciendo, es crear el contexto para que las resoluciones, los debates y las asambleas alcancen los mayores consensos”, indicó sobre la ausencia de partidos opositores.

Un congreso “ciudadano”

Quirici sostuvo que no se trata de “un Congreso de expertos”, sino que es “un Congreso ciudadano” porque “está previsto que puedan participar, por el reglamento, familias y organizaciones sociales”. También cuentan con representación de las cámaras empresariales, sindicatos, partidos políticos y “actores que tienen que ver con la vida institucional, deportiva y cultural de los departamentos”.

“Se va a hacer en asambleas territoriales”, aseguró el jerarca. En ese sentido, afirmó que cooperativas o comunidades parroquiales, por ejemplo, pueden participar “creando su asamblea en un municipio y eso después va a estar reunido en un gran pleno nacional en donde las resoluciones, tanto de las asambleas como del pleno, se tienen que alcanzar por dos tercios”, afirmó.

En suma, no existirán “tendencias” que puedan “quedarse con las resoluciones” y el objetivo es que funcione como un espacio de “conversación pública seria, actualizada y comprometida con la educación”; mientras que prevén que las resoluciones “brinden líneas estratégicas”.

Exhortó a evitar la “electoralización” y dijo que el formato, que “invita de manera sustantivamente respetuosa a todas las instituciones”, es “una garantía”. En la discusión sobre si será vinculante, un elemento que cuestiona la oposición, dijo que “ningún Congreso puede crear una ley” y señaló: “Cualquier resolución del Congreso, lo que va a tener –si es bien discutida y aprobada por estas mayorías especiales que son verdaderamente legítimas– es la capacidad de ser vinculante para construir entre todos las nuevas disposiciones que uno crea pertinentes”.

Según Quirici, el Congreso “va a ir sugiriendo estrategias” para que “después se propongan diferentes tipos de disposiciones” que definirá el sistema político, ya sea por la vía legislativa o la creación de dispositivos interinstitucionales, entre otros. “No dejo de tener esperanzas de que, de alguna forma, estemos todos los partidos políticos dentro”, expresó.

Un tema de “gobierno y oposición” juntos

Para Quirici resulta importante “encontrar el denominador común para pulir los matices” en materia educativa con el objetivo de que no sea un tema de “gobierno u oposición”, sino “de gobierno y oposición juntos”. En suma, aunque hay matices y diferencias entre fuerzas políticas, “no tenemos que convertir la diversidad en un motor de la diferencia irreconciliable”.

A modo de ejemplo, señaló programas que provienen de la administración anterior y tuvieron continuidad en esta gestión, como Ni silencio ni tabú. “De cara a pensar juntos la educación, hay que debatir mucho sobre lo educativo, pero hay muchas cosas que son puntos de partida común”, acotó. Además, valoró que en un contexto internacional “complejo” el país se merece “fortalecer los debates y encontrar los caminos”.

Otro debate entre oficialismo y oposición remite a la gobernanza en el proyecto de ley para crear una nueva Universidad Nacional de la Educación, pero Quirici detectó una similitud con propuestas previas. “Desde Bordaberry a Robert Silva, pasando por Graciela Bianchi y los legisladores del FA, en todos hay un denominador común que es la importancia y la necesidad para el país de una formación universitaria de los profesores y de las maestras”.

Los ejes temáticos del CNE

Los cuatro ejes temáticos del CNE se titulan “Educación como derecho”; “Educación y participación”; “Trayectorias educativas a lo largo de la vida” y “Nuevos desafíos educativos: virtualidad e inteligencia artificial”.

En ese marco, indicó que se abordará “el transporte vinculado a los centros educativos” tanto en la periferia como en los pueblos que no quedan cerca de las ciudades en el interior del país. Por otro lado, la política de becas “supone reforzar los equipos no solamente docentes, sino de acompañamiento” y, asociado a la inteligencia artificial, opinó que Uruguay “está en condiciones de desarrollar una cátedra de pedagogía e inteligencia artificial”: “Queremos empujar que los docentes, también los chiquilines, puedan trabajar desde una perspectiva actualizada con la IA y con las nuevas tecnologías”.

Consultado por las amenazas de tiroteos en centros educativos del interior, Quirici precisó que se generaron “espacios para que, en donde esto ha ocurrido, haya instancias de reflexión y de cuidado” a través de un abordaje interinstitucional “con la preocupación debida de no escalar la alerta”. Confirmó avances en las investigaciones y dijo que “ya hay algunos casos detectados”, además de que “se está pensando en elaborar diferentes protocolos de acción”.

“Hay un seguimiento y un cuidado comprometido de trabajar estos temas de la manera más actualizada posible” y “creo que en Uruguay somos capaces de construir políticas adecuadas para los cambios históricos como pasó en otros tiempos”, cerró el director.