Este viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se realizó el lanzamiento oficial de la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE) Misiones Sociopedagógicas. En una larga mesa integrada por las principales autoridades de las instituciones de educación pública y por un representante de la educación privada, los jerarcas compartieron algunos de los que, a su entender, son los principales desafíos de la educación en el país.

La mesa, que también estuvo integrada por la vicepresidenta de la República y actual presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, planteó la necesidad de que las políticas educativas sean abordadas en conjunto con la ciudadanía. Precisamente, el CNE comenzaría en mayo con sus actividades territoriales, que serán abiertas a todo público.

En rueda de prensa, la vicepresidenta se refirió a la decisión de los partidos que integran la Coalición Republicana, que anunciaron que no participarán en el congreso porque sus resoluciones serán vinculantes para la política educativa. Cosse dijo que le parece “un grave error”, pero, de todas formas, indicó que “lo importante es que la ciudadanía sí va a participar”.

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, aseguró que será un congreso “con mucha apertura, como nunca antes hubo en el país”. En ese sentido, señaló que la mesa ejecutiva de la Comisión Organizadora del CNE está integrada por la Administración Nacional de Educación Pública, la Udelar y la Universidad Tecnológica, pero también por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, que tienen a su cargo la educación militar y policial, respectivamente. El ministro también destacó la participación de la educación privada en dicho órgano.

La comisión, que funcionó por primera vez este viernes, también está integrada por sindicatos, gremios estudiantiles, partidos políticos -ahora sin la Coalición Republicana-, gremiales empresariales, el PIT-CNT, el Congreso de Intendentes y otros organismos públicos.

En rueda de prensa, Mahía dijo que se espera que el congreso pueda sacar conclusiones que contribuyan a “seguir trabajando en mejorar la educación uruguaya, que es el único camino que tenemos para salir adelante como país”. El jerarca se refirió a los distintos ejes temáticos que tendrá el CNE, y aseguró que los temas más desafiantes son la mejora de la convivencia escolar, la utilización de la inteligencia artificial y la mejora de aprendizajes en los estudiantes.

Respecto de la decisión de los partidos de la Coalición Republicana, Mahía afirmó que se tomó con base en “preconceptos”, como que se pretende dar el poder a los sindicatos, cuando hay diversos actores que participan en la organización del congreso. Además, planteó que la ciudadanía espera de los actores políticos puedan construir acuerdos “y que no hagan de todas las cosas campos de disputa”.

Se propuso que asambleas territoriales comiencen en mayo y que plenario final sea entre noviembre y diciembre

La reunión de la comisión coordinadora terminó pasadas las 21.30 del viernes y, luego del encuentro, la subsecretaria del MEC y presidenta de la comisión, Gabriela Verde, señaló que el 28 de abril volverán a reunirse con la idea de aprobar definitivamente el reglamento del CNE Misiones Sociopedagógicas.

En la instancia de este viernes, la mesa ejecutiva compartió una propuesta de reglamento, que, entre otras cosas, incluye un mecanismo para delimitar cuándo una decisión del congreso será vinculante para la política educativa. Según la propuesta, se apuesta por generar ciertos “consensos” para determinar que una decisión del congreso sea tomada por la política pública y para ello se plantea que ello ocurra con las decisiones tomadas por dos tercios de los acreditados en cada instancia. Según detalló Verde, primero ello debería ocurrir en las asambleas territoriales, luego en la comisión coordinadora y, finalmente, en el plenario final.

Con relación a las fechas, si bien resta la aprobación final de la comisión, la propuesta de la mesa ejecutiva es que las asambleas comiencen en mayo y que el plenario final sea entre noviembre y diciembre de este año.