La directora de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Susana Muñiz, estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio, con motivo de que el lunes en la Torre Ejecutiva se presentará el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030.

Como novedad, explicó que prevén “darle una cara mucho más comunitaria” al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y aprender de otros países a “generar redes”, ya que Uruguay tiene una población envejecida de personas que en “alta proporción” viven “solas y con una soledad no deseada”.

La idea es implementar proyectos piloto, explicó. Uno de ellos se vincula a las figuras de “cuidadoras comunitarias” y “gestores de casos”, estos últimos dedicados a hacer el seguimiento y la planificación de cada persona para asignar las distintas prestaciones al tiempo que establecen “una continuidad entre el sector de la salud y el sector de los cuidados”. También aparece la “postulación única”, que evita que las personas tengan que solicitar cada uno de los servicios por separado, para que, por el contrario, expresen que requieren cuidados y las prestaciones a aplicar se evalúen posteriormente, en función de sus necesidades.

Prevén implementar el proyecto piloto este año, “sobre todo” en Canelones, porque ese departamento tiene “algunas particularidades” y ya cuenta con experiencias. “Es un pequeño país. Tenés áreas metropolitanas y tenés municipios con poca población”, apuntó. Sobre el segundo elemento, informó que en Canelones hay dos centros de día –el de La Paz y el de Pando–, centros Siempre y “una canasta de prestaciones bastante amplia”. La puesta en marcha del plan piloto consistirá en “ensayar” las figuras nuevas ligadas a los servicios que están operativos o a “la postulación única con la apertura a la canasta de prestaciones”. Tras medir el impacto, se considerará ampliar el programa en 2027.

Hay una lista de espera de 7.500 personas para acceder a asistentes personales

La jerarca también se refirió a la figura de los asistentes personales destinados a personas en situación de dependencia severa en sus actividades cotidianas. Señaló que en el período pasado se orientó “en forma incorrecta la demanda”, “ligada a los centros educativos”. Actualmente hay “alrededor de 6.000” asistentes personales en todo el país, pero la demanda ya asciende a 7.500. “El asistente personal es un servicio muy necesario, muy bien valorado, pero es para una dependencia realmente severa y tiene que ir acompañado de otra serie de servicios y de una canasta de prestaciones, porque a lo que nosotros apuntamos es a la autonomía”, precisó.

En ese sentido, dijo que hay desafíos vinculados a esa demanda: “Creemos que hay que orientar mejor a la demanda y decir ‘quizá lo que tú precisás no es un asistente personal, sino otro tipo de prestaciones’, y, a la vez, habría que revalorar un montón de personas que quizá hayan evolucionado y hoy no tengan esa dependencia tan severa”, acotó. En otra capa de complejidad aparece el presupuesto: “Es imperioso ver el modelo de financiamiento”, indicó, y agregó que para atender la lista de espera de 7.500 personas se necesitarían 2.000 millones de pesos. Además, recién se está “valorando 2022”, porque “en el período pasado no hubo prácticamente valoraciones ni asignación de asistentes personales”.

Con respecto a otros servicios, Muñiz dijo que “se está trabajando con el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y con la ANEP [Administración Nacional de Educación Píublica]” para “la ampliación del tiempo de cuidados” hacia las ocho horas en los distintos dispositivos que brindan atención a las infancias, algo que se hará “paulatinamente”. Por otro lado, apuntó que los adolescentes son una población que presenta “más baches”, ya que “son una población a ser cuidada” pero, al mismo tiempo, “hay muchas adolescentes que cuidan”. “En Canelones se está trabajando con adolescentes a ser cuidados y con adolescentes que cuidan, utilizando, por ejemplo, infraestructuras como los polideportivos”, mencionó.