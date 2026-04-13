La inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos, según sondeos recientes de opinión pública. Por ejemplo, una encuesta de Equipos Consultores de febrero de este año indicó que el 49% de la población ubica a este tema como el de mayor preocupación. La semana pasada, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue interpelado en la Cámara de Senadores y la oposición cuestionó el rumbo de la gestión.

Sin embargo, según una encuesta de Equipos Consultores de febrero de 2026 a la que accedió la diaria, y que circula en la interna del Ministerio del Interior, la percepción de la población sobre la situación en materia de seguridad pública viene mejorando. Luego de un aumento de la desaprobación a la gestión que se registró en los primeros meses de gobierno, desde octubre de 2025 las cifras de aprobación vienen mejorando para la cartera liderada por Negro.

En febrero de 2026, el 40% consideraba positiva la gestión (37% hace una buena valoración y 3% una muy buena valoración), frente al 19% que la consideraba negativa (13% la calificó como “mala” y 6% como “muy mala”). El 35% la evaluaba como “ni buena ni mala” y el 6% no supo o no contestó. En relación a diciembre de 2025, hubo una mejora de cinco puntos en el saldo neto, que se explica por una caída de cinco puntos en la desaprobación.

En el Ministerio se maneja como hipótesis de esta caída en la desaprobación otro dato arrojado por la encuesta, que indica que la percepción de seguridad del barrio en el que viven las personas mejoró diez puntos en el mismo período. En febrero de 2026, el 72% de los consultados evaluó que el barrio en el que viven es seguro (67% lo calificó como “seguro” y 5% como “muy seguro”), frente al 27% que lo consideró inseguro (24% respondió “inseguro” y 3% “muy inseguro”). El 1% no supo o no contestó. En diciembre de 2025, el porcentaje de personas que calificaba su barrio como seguro era del 62%, diez puntos menos que en la última medición.

Fuentes de la cartera opinaron que también empieza a incidir en la valoración de la gestión la baja de los delitos que fue mencionada en la interpelación, y la “buena evaluación” que hace la población de la actuación del ministerio en relación a las personas en situación de calle.