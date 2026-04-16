A través de su cuenta oficial de X, el Partido Nacional (PN) comunicó en la mañana de este jueves el fallecimiento de José Andújar, exintendente de Canelones (1990-1995) y padre del actual diputado blanco Sebastián Andújar. “Acompañamos a Sebastián, a su familia y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, expresó el partido.

José Andújar, oriundo de Santa Lucía y doctor en Medicina, fue el único intendente de Canelones por el PN desde la recuperación democrática, en un departamento de hegemonía colorada en las primeras dos décadas y de dominio frenteamplista en la segunda mitad.

Asimismo, fue diputado suplente en 1995 y senador suplente entre 1995 y 1999 y entre 2005 y 2008, siempre dentro del herrerismo. También fue director del hospital de Canelones Francisco Soca entre 1985 y 1988.

Falleció a los 81 años.

“Gran tipo, extraordinario padre y un abuelo lleno de amor. Fuiste inmenso. Hasta siempre J.A. (Papá)”, escribió en X el actual legislador nacionalista.

Por su parte, el exsenador del PN Luis Alberto Heber expresó en X: “Hoy tuvimos la triste noticia de la desaparición física de nuestro compañero el Dr. José Andújar, intendente de Canelones y senador del Partido Nacional. Un referente para nosotros, un gran compañero y amigo. Lo recordamos con mucho cariño y estima, habiendo dejado un lindo recuerdo de servicio público, honrando a su partido”.