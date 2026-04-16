El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se presentó este jueves en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores para referirse a la “emergencia hídrica y la gripe aviar”. Durante la comparecencia, sin embargo, reconoció que se hizo referencia a la detección de cargamentos exportados con presencia de químicos no permitidos. En ese sentido, subrayó que se tomó la decisión de “accionar rápidamente” a través de un decreto en el que se establezca suspender los envíos “en un principio por 90 días” para las tropas donde se encontraron los contaminantes.

Asimismo, el jefe de cartera puntualizó que se decidió que “eso después tenía que ser respaldado por una ley”. Remarcó que, por lo pronto, “hay algunos reparos” y eso se estuvo “discutiendo en comisión”. De todas formas, reafirmó que se va a avanzar en el decreto porque se debe “dar respuesta a nuestros compradores”.

“Esto es mucho más grave que lo que toda la gente piensa, porque seguimos en este tema que a cada rato nos revuelven un contenedor con residuos, nos pueden cortar los mercados y para el Uruguay sería… Hay que imaginarse lo que nos pasó con el tema de la aftosa”, analizó el ministro.

“Sé que no es fácil, nadie lo hace por gusto para perjudicar al país, pero nosotros como autoridad sanitaria tenemos que tomar las medidas que demuestran a nuestros compradores que lo que pasó no lo pudimos evitar, pero para adelante estamos tomando medidas que van a ser contundentes”, complementó Fratti.

Agregó que “los reparos vinieron de China”, pero subrayó que en el marco de la puesta en vigencia del acuerdo con la Unión Europea también será un tema importante. “Tenemos que ser mucho más prolijos, esa es la verdad”, comentó al respecto.

En declaraciones posteriores realizadas en el marco de la Expo Melilla, señaló que “a partir del 2 de mayo va a ser obligatorio el despacho de tropa digital y planilla digital”. “Esto es una complicación más, pero más complicación es que nos corten los mercados, porque, si no, corremos el riesgo de repetir lo que nos pasó con la aftosa”, profundizó, volviendo a la comparación en relación con el control sanitario.

“Todos me dicen que nos quieren ayudar, que no nos pongan más abogados cada vez que suspendemos a alguien que mandó con residuos”, comentó el ministro en referencia a los productores responsables de los cargamentos. “No hay ningún pequeño productor al que le hayan detectado residuos, son todos grandes”, agregó refiriéndose a comentarios que hizo al respecto el senador colorado Pedro Bodaberry.