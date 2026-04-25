El nombre completo es Movimiento desde los Interiores Frenteamplista, y el acrónimo que lo identificará es Mifa, aunque ya en su génesis quedó en evidencia que fonéticamente es concebido como Mifá por sus propios fundadores, los cuales incluso prevén una comunicación visual que en ocasiones establezca variantes tales como Mi-FA. Con su acta de nacimiento fechada el 25 de abril de 2026 en Florida, la formalización del nuevo sector frenteamplista culmina un proceso de gestación iniciado a fines de 2025, a partir de una convocatoria de la doctora Flavia Coelho, excandidata a la Intendencia de Rocha, y también exintendenta, como suplente de Aníbal Pereyra.

“Queremos organizarnos y queremos plantear”, porque “la realidad es cambiante y las respuestas no pueden ser siempre las mismas”, dijo Coelho en conferencia, luego de la asamblea constitutiva que contó con la participación de más de medio centenar de militantes de siete departamentos —con miras a sumar al menos dos más en el corto plazo—, entre los que estaban Óscar de los Santos, exintendente de Maldonado, y el doctor Richard Tessier, presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio en Florida.

Mejorar el FA; mejorar la democracia

“El interior no es la periferia del país. Es parte de su corazón y queremos ese corazón en el FA”, señala la última línea del documento fundacional de Mifa, de tres páginas de extensión y con marcados énfasis sobre la diversidad de realidades de la tierradentro uruguaya. “El Interior no es un solo. Somos departamentos diversos, complejos y distintos, con identidades culturales, modelos de desarrollo, e historias socio-políticas propias. Y dentro de cada departamento conviven múltiples identidades y realidades locales”, indica.

“Tanto el Frente Amplio, como el gobierno nacional de nuestra fuerza política, enfrentan el reto de fortalecer su capacidad para dialogar con la sociedad, construir fuerza política y enfrentar la ofensiva de la derecha. Para lograrlo, se vuelve imprescindible una presencia más sólida y efectiva en el territorio. No bastan las visitas esporádicas de autoridades; se requiere una relación permanente, directa y organizada, una estrategia de comunicación, que conecte de manera estable con la realidad cotidiana de la gente”.

“Una democracia sólida” y “55 años de unidad de la izquierda” son “rasgos distintivos que nos enorgullecen”, así como “un nuevo gobierno frenteamplista que, aún sin mayoría parlamentaria en Diputados, ha logrado aprobar un presupuesto con fuerte énfasis en la primera infancia, la educación, la salud, la vivienda, e incluso una transferencia histórica de más de 800 millones de dólares al Congreso de Intendentes. Todo este esfuerzo está destinado y orientado a reducir las desigualdades estructurales que existen en el país”, por lo cual “defender este gobierno es, para quienes militamos en la izquierda, una tarea central. No se trata solo de sostener una gestión, sino de consolidar un proyecto de país más justo, con desarrollo social y económico para toda la población”.

En el documento se establecen puntos cardinales, como “Descentralización real”, “Participación en la estructura del FA”, “Presencia permanente en el territorio”, “Juventud e interior: el derecho a quedarse y a volver”, “Territorio y medio ambiente: producción, comunidad y sustentabilidad”, y “Economía del interior: desarrollo con justicia territorial”, entre otros.

“Venimos de distintos grupos. Venimos rotos. Venimos de experiencias que no han prosperado”, dijo De los Santos en la conferencia de prensa, afirmando que la conformación del nuevo sector nacional es parte de la construcción de “nuevas herramientas”. “Que nadie espere que vamos a hacer la revolución del interior. Somos meros militantes. Intentamos contribuir a una causa que es la felicidad pública”, y Mifa es “un grano más en la construcción de esa república más democrática”, apuntó.

“Somos un movimiento, somos una agrupación; somos un pedacito más de esta historia tan rica de 55 años de lucha”, señaló Tessier, por su parte, afirmando además que este nacimiento se cristaliza “con alegría, optimismo, esperanza, y con perspectiva de que vamos a transformar y mejorar esta herramienta tan importante que es el Frente Amplio”. Comentó que “algo se está moviendo, algo se está desarrollando, no como algo nuevo sino como parte de un proceso de acumulación de realidades, de necesidades y de sentires en cada rincón de la patria, en cada rincón del interior, y lo estamos haciendo dentro de este gran paraguas, como lo es ser parte de este Frente Amplio que es gobierno nacional. Lo que está creciendo es la necesidad de expresar, desde cada uno de los lugares, las formas que entendemos nosotros que tenemos que tener como fuerza política”.

Según Coelho, el movimiento nace “pensando en el devenir histórico de nuestra fuerza política”. “Este país tiene una fortaleza en sus partidos políticos, y la tiene porque han sabido modernizarse, adaptarse a las nuevas circunstancias. Y nosotros somos el producto de todo eso”.

Para De los Santos, a nivel de la estructura de la fuerza política “hay representación del interior que no está representada” a nivel nacional, mientras que para la militancia de tierradentro está planteado “el desafío es construir una propia agenda, que esté a nivel de la agenda en disputa entre derecha e izquierda en Montevideo”, en un contexto en el que “la agenda central se come la agenda local”.

Piñeiro: la apuesta es “profundizar el desarrollo del FA”

“Son muchos los departamentos involucrados, y eso es bien interesante. El Frente Amplio tiene que lograr un desarrollo de su organización en el territorio, en todos los territorios del Uruguay; en todo el Uruguay”, dijo en rueda de prensa Verónica Piñeiro, vicepresidenta del FA, quien participó en la instancia fundacional de Mifa.

“El FA es un partido que es coalición y movimiento con militantes independientes organizados en comités de base, y con sectores políticos que militan cada uno en su sector”, pero “siempre está el desafío de que esa organización se profundice en cada uno de los lugares del Uruguay”, señaló. “Obviamente lo que está más lejos de la capital siempre tiene dificultades para acceso a la información”, apuntó Piñeiro, añadiendo que varios de los aspectos señalados por los fundadores del FA coinciden con lo abordado en el proceso de autocrítica tras la derrota electoral de 2019. La apuesta, indicó, es “profundizar el desarrollo del FA como organización política”.