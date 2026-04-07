Este martes, en la Torre Ejecutiva, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Sistema de Gestión de Recursos Públicos del Uruguay (GRPUy) con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

La contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, explicó que la intención es “transformar la gestión financiera pública” con una herramienta que permitirá mejorar las políticas públicas que se están implementando y “tomar mejores decisiones”.

El nuevo sistema consiste en una plataforma que integra la información presupuestal, financiera y de gestión del gobierno central, y que permitirá “calcular los costos de los servicios públicos”, indicó Arosteguiberry.

La plataforma permitirá “discutir los temas presupuestales con información de calidad”, destacó la contadora general. Consideró que habitualmente las discusiones presupuestales “están marcadas por una fuerte asimetría”. “Por un lado, quienes definían la política macro teniendo que tomar decisiones importantes, pero no conociendo la realidad cotidiana de quienes ejecutan el día a día. Y por otro lado, quienes ejecutan el día a día tenían que preparar información para la oportunidad, para cada una de esas instancias presupuestales, no siempre con datos oportunos y sistematizados”, señaló.

“No se trata de acumular más datos, se trata de que la información surja de la propia gestión, que sea automática, confiable, disponible para quienes tomen decisiones y, sobre todo, [que sean] datos de calidad y transparencia”, explicó.

Por su parte, Oddone señaló que el proceso de elaboración presupuestal tiene “enormes oportunidades de mejorar” y consideró que “este capítulo del tema de la gestión financiera, de la generación de datos y de la generación de evidencia está en el corazón de eso”. Afirmó que se enmarca en una estrategia que apunta a lograr una mayor transparencia y eficiencia, y que incluye también la “modernización de las estrategias fiscales” y una mayor transparencia en cómo se reporta la gestión del sector público.

El ministro dijo que tiene la “impresión” de que muchas veces la discusión presupuestal del MEF con los otros organismos estatales es un “juego de suma cero”. “Yo tengo esta información, pero no la comparto contigo. Yo sé que vos tenés esa información, pero no te la digo, y ahí hay una enorme pérdida de eficiencia en relación al tiempo que dedicamos a una relación que se empantana a veces con prejuicios por ese tipo de falta de transparencia”, del estilo de pensar “esta gente está ejecutando mal y entonces en realidad la vamos a chicanear de esta manera”, afirmó.

Apuntó que “este tipo de procesos” en los que el gobierno se embarca, en particular, la creación del nuevo sistema, “no pretenden resolver estos problemas, pero sí mitigar algunas de estas dificultades que nosotros tenemos en este momento”.