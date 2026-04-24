Esta semana, el gobierno de Yamandú Orsi presentó el Plan Nacional de Cuidados correspondiente al período 2026-2030, el tercero desde la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNIC) en 2015. En ese marco, la adjunta a la dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados (SNC), Valentina Perrotta, brindó una entrevista a La Colmena, en la diaria Radio, en la que ahondó sobre la estrategia.

Perrotta destacó que el plan que impulsa el gobierno parte no solo de acuerdos programáticos entre los órganos estatales involucrados en la Junta Nacional de Cuidados (JNC), sino también del “apoyo y el aporte” de quienes integran el Comité Consultivo de Cuidados. Reconoció, además, que si bien la estrategia tiene la “mirada puesta en la realidad”, en referencia a las restricciones presupuestales existentes, aun así la intención es que los dineros “tengan su mayor inversión en la calidad del trabajo”.

En esta línea, apuntó hacia cuestiones que el presupuesto asignado permite atender, como la implementación de indicadores de calidad en los centros de educación inicial. Dijo que, más allá de las dificultades, es posible “hacer muchísimo revisando los servicios”.

También se manifestó sobre la “oportunidad” que supone para el SNIC la caída de la natalidad en nuestro país. Perrotta consideró que no es un problema grave, en tanto “nacen los niños que las familias deciden que nazcan”, e indicó que la disminución de la matrícula escolar permitiría concretar algunos de los objetivos que se marcó este gobierno para las infancias y niñeces, como aumentar la oferta de escuelas de tiempo completo y horario extendido, y ampliar la cobertura de los centros de primera infancia —como jardines de infantes y centros CAIF— entre los cero y tres años.

La adjunta expresó que lo comunitario constituye “el principal foco” y ejemplificó esto con un plan piloto que se pretende implementar junto con la Intendencia de Canelones para “aprovechar la infraestructura” ya existente y generar centros que sirvan como la base del trabajo de equipos de gestores de casos y cuidadores comunitarios. Es así que dijo que se prevé pasar de un modelo en el que “las personas se postulan a un programa porque es el que conocen [o] el que escucharon hablar” a uno en el que se le ofrece un conjunto de prestaciones y servicios enfocado en sus necesidades, según el “baremo de dependencia”.

Consultada sobre si existen problemas de coordinación en el SNIC y si mejorándolo se podrían concretar soluciones más rápidas, independientemente de los recursos asignados, Perrotta dijo creer que sí, y apuntó tanto a la “buena voluntad política” como a los “buenos técnicos”, que asisten para “buscar las mejores soluciones” dentro de las restricciones presupuestales conocidas. En esa línea, enumeró “la falta de articulación de los propios organismos de la JNC en territorio”, la falta de conocimiento acerca de ellos y una subsiguiente disminución en la demanda como algunos aspectos a trabajar.

Perrotta señaló que desde la SNC entienden que “nadie se cuida solo”, y dijo que no encuentra apropiado diferenciar entre personas dependientes y aquellas que no. “No existen las personas cien por ciento autoválidas: es un mito del neoliberalismo”, consideró. Así, reivindicó el rol de la comunidad en los cuidados y llamó a “ampliar los lazos” y fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales que trabajan a nivel de los cuidados. Aclaró, de todos modos, que esto no libera al Estado de sus responsabilidades.

Señaló el proceso de visibilización de la violencia basada en género, que hoy por hoy “se logró colocar como un problema público”, y consideró que “los cuidados también tienen que salir del ámbito de puertas adentro”, aseveró.

En tanto, respecto a la demanda de asistentes personales, Perrotta admitió que hay dificultades en ese nivel y reveló que al momento de asumir en sus cargos, las autoridades constataron una lista de espera de 7.000 personas, algunas de las cuales se habían inscripto en 2021. Explicó que al día de hoy existen 400 casos restantes correspondientes a 2022.

Por otra parte, manifestó su desconcierto ante los sucesivos pedidos de informes de legisladores de la oposición “que fueron parte del Mides” durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que buscan respuesta con respecto a las soluciones propuestas que la cartera ha brindado en este período.

El diálogo social y los cuidados: “Hay acuerdos de avanzar por ciertos caminos”

Con respecto al diálogo social, que concluyó esta semana y para el que se prevé la presentación de una hoja de ruta la semana próxima, Perrota lamentó que no contempla una respuesta concreta para el financiamiento del SNIC, si bien “hay acuerdos de avanzar por ciertos caminos”.

La adjunta recordó que, hoy por hoy, el SNIC se financia a través de Rentas Generales, así como una pequeña proporción de copagos por el uso de servicios de personas que “no están cubiertas 100% por el subsidio que da el sistema”. “Ningún país resuelve los cuidados de larga duración solo con Rentas Generales”, agregó.

“Tenemos que ver cuál es el mecanismo que la sociedad le va a dar”, elaboró. A mí me hubiera gustado que avanzara con mayor velocidad o me gustaría llegar con un proyecto de ley en breve. Y eso es algo que no sé si va a pasar; que ojalá pase”, manifestó.

Respecto a si la forma de funcionamiento del SNIC debería ser similar a la del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Perrotta consideró a título personal que podría ser así. Sin perjuicio de lo expresado, dijo que “está claro, y eso sí es un consenso”, que bajo la forma actual y sumado al envejecimiento poblacional, el cuidado de larga duración resulta “inviable”. “Es una situación que tenemos que resolver como sociedad”, concluyó.