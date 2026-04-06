El canciller Mario Lubetkin se refirió esta mañana, en entrevista con la diaria Radio, a las críticas por parte de la oposición sobre la actuación de la cancillería respecto de la Embajada de Irán en Uruguay. Según los senadores Javier García (Partido Nacional) o Pedro Bordaberry (Partido Colorado), la cancillería uruguaya debería “rechazar” un comunicado que publicó la embajada iraní en Montevideo en el que se critica al gobierno de Argentina por nombrar a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. “Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería”, escribió en X Javier García.

Lubetkin aclaró que para reaccionar ante estos eventos “hay parámetros internacionales”, y aclaró que el comunicado en cuestión “no salió por parte de la Embajada de Irán en Uruguay; lo que hizo la embajada, como hicieron muchas embajadas de Irán en muchas partes del mundo, fue reproducir un comunicado producido en Teherán”. Explicó que eso “es una tradición; nosotros también cuando elaboramos algunas comunicaciones importantes en Montevideo, nuestras embajadas reproducen esa información, y por supuesto que allí no hay ningún tipo de acusaciones de meterse en asuntos internos del país”.

Lubetkin aseguró que la cancillería monitorea las declaraciones “tanto de Irán como de cualquiera de las embajadas: que ningún país se meta en asuntos internos nuestros, por el derecho a la defensa de nuestra soberanía, y cuando hubo algún país que hubiera pasado la línea que no debía pasar, nosotros le hemos hecho llegar, no públicamente, el mensaje correspondiente a cuáles son los límites de la actuación de una embajada”, señaló.

“Si el punto que señalaban las autoridades de la oposición se limita simplemente a la reproducción de un artículo de Teherán, esto es praxis… Si en cambio se hubiera tratado de una comunicación local ahí, estaríamos hablando de otra manera”, añadió. Señaló que “de cualquier manera nosotros estamos dispuestos a aclararlo donde sea, tenemos el mejor diálogo con el sistema parlamentario”. Lubetkin dijo que está “en diálogo permanente con el canciller argentino sobre este y otros temas: seguimos también en esto con un diálogo fraterno, fluido y honesto con nuestra contraparte argentina”.

En cambio, dijo que “más que el comunicado, a mí me preocupan y muy severamente los efectos de la guerra, y creo que deberían estar concentrados ahí nuestros problemas”. Mencionó “el agravamiento de una guerra insana que, como siempre, se lleva a víctimas civiles, a niños, mujeres y genera un escenario de inestabilidad brutal y no se limita, sino que se amplió a todos los países del golfo… Creo que es ahí donde deberíamos estar preocupados”.

Señaló que quizá “no se haya entendido en toda su dimensión lo que significan los aumentos de la nafta y por qué, si lo comparamos con otros aumentos de gasolina en otros países del mundo, ha sido mucho más limitado” el que aplicó el gobierno uruguayo. También apuntó que hay que prepararse, y “en eso vamos a trabajar intensamente como gobierno porque ahora se nos viene el capítulo de incremento de los fertilizantes, que tiene un impacto en nuestra producción”, en particular en el agro.