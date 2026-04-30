El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, fue entrevistado por Panorama Informativo en la diaria Radio por la reciente aprobación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que disminuye el valor de las multas por excesos de velocidad, y lamentó el hecho de que el planteo se restringiera “pura y exclusivamente” al plano económico.

El presidente de la Unasev evaluó que ese fue el foco del Partido Nacional –que impulsó el proyecto– durante la discusión, mientras que el Congreso de Intendentes se preocupó por “la morosidad y la recaudación”. “En ninguno de los dos ámbitos nosotros vemos que se haya planteado algo que tenga que ver realmente con los planes de trabajo vinculados a la seguridad y el cuidado de la vida de la gente”, lamentó.

En esa línea, criticó que a los partidos políticos “les cuesta mucho discutir” al respecto, ya que no se plantean la problemática “como el tema de cuidado de la vida de la gente”. “Siempre que se habla de los temas de tránsito se piensa en radar y en multas y nada más”, expresó.

El presidente de la Unasev también se refirió a la implementación del permiso de conducir por puntos, una herramienta que se planteaba como “una ventana de oportunidad para un montón de cosas”. Entre otras, apuntó a la reducción de costos de multas y seguros para buenos conductores como medidas que manejaba la unidad. Indicó que tales propuestas implicaban “un estímulo” para el cambio de conductas en el tránsito, en contraste a un simple incentivo económico.

Es por esto que lamentó haber perdido “una oportunidad de hacer algo así” con la presentación del proyecto de ley y manifestó su malestar “porque se mueren las personas” ante la falta de políticas adecuadas. “Cuando perdés uno de estos tiros, que son pocos los que tenés para accionar, [...] perdés una oportunidad de hacer una política pública del tránsito de estas características”, resumió.

Para Metediera, resulta necesario trabajar en “procesos generales, a nivel global, de cómo aplicar un paquete de medidas vinculadas al tránsito”, algo que dijo que el gobierno busca “volver a poner arriba de la mesa”.

El jerarca se refirió a la forma de conducción de la Unasev bajo el Frente Amplio, que respaldó con un descenso de las cifras adversas, y la comparó con la gestión durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, al que acusó de no llevar adelante suficientes políticas públicas en la materia. “El Frente Amplio crea la Unasev en el año 2007 con el objetivo de salvar las vidas de las personas porque había un problema, y se elabora la ley de tránsito y 18 leyes y 22 decretos; el período pasado se elaboró solo una ley”, contrastó.

“Creo que el Legislativo lo ve y lo piensa desde un lugar que: ‘Bueno, con campañitas y con alguna cosa más se resuelve’; y no se resuelve por ahí”, añadió. Y concluyó: “Ese es el debate que nosotros queremos dar para cambiar un poco la cabeza”.

Fiscalía de Tránsito y la libreta por puntos son algunos de los próximos objetivos de la Unasev

Durante la entrevista se abordaron también algunas de las iniciativas que la Unasev pretende implementar como parte de las líneas de trabajo a las que se refirió Metediera. Una de ellas involucra la instalación de una Fiscalía de Tránsito, algo que el presidente de la Unasev planteaba incluso antes de asumir en el cargo.

Consultado al respecto, explicó que ya han habido tratativas con la Fiscalía General de la Nación, con quien se llegó a un consenso para su instalación, así como también con el Ministerio de Economía y Finanzas, para evaluar su posible efectivización como parte de la próxima ley de Rendición de Cuentas.

Según reveló, en un principio se prevé su instalación en los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo, ya que allí es donde se observan problemas de manera concentrada, aunque dijo que hay intendencias de otros tres departamentos –que no nombró– que se comprometieron en acompañar con otros insumos. “Creemos que si lo abordamos desde acá, descomprimimos al resto del sistema, estimulamos y capaz que podemos seguir avanzando”, resumió.

Asimismo, respecto a la implementación de una libreta de conducir por puntos, dijo que el trabajo “viene bien”, y que hoy por hoy la Unasev está trabajando con el Congreso de Intendentes en los últimos aspectos vinculados a su implementación. Según estimó, las labores no deberían llevar más de unos meses, por lo que espera llegar a la fecha límite establecida para su puesta en marcha, en setiembre de 2027, la cual no está dispuesto a prorrogar. “Tendrán que asumir las responsabilidades políticas quien las tenga que asumir, porque este trabajo lo hicimos en conjunto”, aseveró.