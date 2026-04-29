Luego de un mes de iniciado el tratamiento del proyecto de ley para bajar a la mitad los valores de multa por exceso de velocidad, el miércoles, la Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas aprobó por unanimidad la iniciativa, con algunas modificaciones con respecto al original presentado por los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional, PN), Conrado Rodríguez (Partido Colorado, PC) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto).

“El resultado final es un trabajo entre todos los partidos”, resumió en diálogo con la diaria Andújar sobre el texto final, que fue aprobado también con los votos del Frente Amplio (FA). “Todos colaboraron en mejorar el proyecto original que nosotros presentamos, y eso fue también consecuencia de un buen debate, de buenas charlas, también de las comparecencias que hubo en la comisión”, señaló.

El texto original bajaba a la mitad la mayoría de los valores de las multas por exceso de velocidad, sin diferenciar momentos de pago. Sin embargo, a partir de la comparecencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se estableció que haya una vinculación del monto a pagar con el momento en el que la persona que cometió la infracción pague.

Quienes circulen hasta 20 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida, pagarán 2,5 unidades reajustables (UR) si se abona dentro de los 180 días de la notificación de la infracción; desde los 181 hasta los 365 días de la notificación pagará 3,5 UR; y si se abona a partir de los 366 días, pagará 5 UR.

En tanto, los valores de las multas por circular entre 21 y 30 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida -con los mismos períodos de tiempo para el abono- serían, respectivamente, de 4 UR, 5,5 UR y 8 UR, que es el valor actual.

Por circular entre 31 kilómetros por hora y hasta el doble menos uno de la velocidad máxima permitida, los valores de las multas quedarían en 6 UR, 8,5 UR y 12 UR -como el valor actual-. La infracción más grave de este tipo, que es circular al doble o más de la velocidad máxima permitida, se mantiene como en la actualidad, sea cual sea el momento del pago: 15 UR (el valor actual de la UR es de 1.914 pesos).

A su vez, el proyecto aumentó el valor de la multa de 4 UR a 15 UR para quienes circulen sin matrícula, con matrículas adulteradas con el propósito de cambiar su identificación original, u ocultarla de forma deliberada. En línea con esto, y con base en un pedido del MTOP, se otorga facultad a la Dirección Nacional de Vialidad de la cartera a aplicar multas a titulares de vehículos que cometan dicha infracción sobre las matrículas adulteradas. De acuerdo con la iniciativa, la totalidad de los fondos recaudados por esta sanción se va a destinar al “financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura vial”.

Por último, el proyecto incorpora un artículo que encomienda al MTOP, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, a “diseñar e implementar con el asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), campañas masivas de información y educación vial para la buena conducta de los conductores, y a la instalación de radares pedagógicos, a través de recursos que se obtengan del porcentaje de multas [...] con el objetivo de lograr un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito, que contribuya a reducir la siniestralidad en Uruguay”.

El diputado del FA Bruno Giometti, que integra la comisión, explicó a la diaria que en un borrador que circuló antes de la votación de este miércoles, se proponía destinar el 10% de lo recaudado a un fondo en el MTOP. No obstante, a juicio del FA, “podía ser complicado” crear un fondo “cuando ya existe uno de seguridad vial que controla la Unasev”. En cuanto al porcentaje, apuntó que les pareció una buena opción “dejarlo abierto” para que el Poder Ejecutivo “pudiera manejarlo y, eventualmente, en la Rendición de Cuentas, mandar alguna propuesta complementaria de cómo distribuir esos recursos de las multas”.

Los legisladores comentaron que el proyecto se va a votar en la Cámara de Diputados entre el 12 y el 13 de mayo. Giometti señaló que “todo lo que se resuelve por unanimidad siempre implica a todas las partes ceder en alguna cosa”, y en este caso, dijo que su fuerza política tenía “unas cuantas discrepancias con lo que estaba planteado en la exposición de motivos”.

Para el FA, en esa parte de la iniciativa redactada por los legisladores opositores, “queda como esta idea de que el aumento de las multas, de radares, del control, fracasó en cuanto a poder reducir la siniestralidad”. “Nosotros tenemos ejemplos muy claros de que, por ejemplo, hay una serie de puntos del país donde después de la implementación de radares con las multas que aplican, la siniestralidad bajó muchísimo”, afirmó. Por esa razón, antes de que el texto pase a consideración de la cámara baja, el FA trabajará en un informe que “no contenga esos elementos de la exposición de motivos”.

Según supo la diaria, el Congreso de Intendentes estaba aguardando que se resolviera el proyecto para analizar las “adecuaciones” que tienen que hacer. En ese sentido, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, en diálogo con la diaria, volvió a criticar que el proyecto contempla “un tema económico” y no de seguridad vial y dijo que tiene “por delante” convocar al Congreso para “intentar ajustar lo que falte desde acá, porque va a haber otro cambio”.

Unasev presentó proyecto para subir de cinco a diez años el plazo de prescripción de las multas

El Parlamento tuvo otro movimiento en lo que respecta al transporte y a las multas, ya que por la tarde, la Unasev compareció ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas para dar detalles sobre un proyecto presentado por la unidad acerca de la prescripción de las multas.

Metediera explicó que el planteo es que la prescripción de las multas suba de cinco a diez años “como estaba antes de que se aprobara” la Ley 19.824 que actualizó la normativa de tránsito y seguridad vial. “El legislativo nacional definió bajarlo a cinco años para que tenga una equiparación con la prescripción tributaria”, indicó.

Para el jerarca, el problema radica en que “la gente espera a que prescriban las multas para hacer el trámite del permiso de conducir y por ahí, anda un año o dos años sin permiso de conducir; se te vence el permiso de conducir hoy y la prescripción de multa a los cinco años lo tenés dentro de dos años”. “La Unasev lo plantea desde el punto de vista no de cobrar las multas -que no es un problema nuestro- pero sí de la conducta de las personas en la vía pública”, aseveró.