Este miércoles, los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentaron un proyecto de ley para reducir a la mitad el valor de la mayoría de las multas por velocidad, con el objetivo de “racionalizar” dichos montos.

Para el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, el proyecto tiene una “lectura totalmente económica y política” que no comparte. En diálogo con la diaria, subrayó que no está de acuerdo con los fundamentos, enfoque y análisis que los legisladores hacen de la información presentada en la iniciativa, ya que “es totalmente parcial y sesgada”.

En la fundamentación del proyecto, los legisladores indicaron que a partir del Decreto 303/023, que unificó el valor de las multas, “la siniestralidad vial no solo no ha disminuido, sino que ha experimentado un incremento significativo”.

“Estos indicadores demuestran que la severidad de las multas por exceso de velocidad, implementada desde octubre de 2023, no ha generado la disuasión esperada. Al contrario, la persistencia e incremento de los siniestros sugieren que factores como la falta de educación vial, deficiencias en la infraestructura, insuficiente fiscalización y problemas culturales en el cumplimiento normativo juegan un rol determinante”, sostienen los diputados.

Sin embargo, para el presidente de la Unasev la información está descontextualizada, lo cual no le parece “válido”. “Antes, cuando las multas tenían otro valor, también hubo un aumento de la siniestralidad: si uno toma como referencia 2011, que es el año en que Uruguay adhiere al diseño de acción para la seguridad vial a nivel global, hubo 572 fallecidos, y durante todo el proceso, hasta 2020, se bajaron a 319, y a partir de ahí empezaron aumentar los fallecidos en 2023”, explicó. En ese sentido, Metediera consideró que no se puede analizar el tema “solo atado al tema del Decreto 303/2023”.

A su vez, subrayó que en dicho decreto “los valores de las multas por infracción de velocidad de tránsito bajaron”, pero dijo que no puede “contemplar” en esa baja a quienes “exceden a más del doble de la velocidad [permitida]”.

Metediera valoró que al proyecto “le falta información” y “están errados en los conceptos, en el diagnóstico”. En ese sentido, resaltó la necesidad de pensar los temas de seguridad vial como “un sistema” para que “cambien los problemas de siniestralidad en el país”.

“Muchas veces he dicho que nosotros tenemos seis líneas estratégicas de trabajo, pero que si aplicáramos solo una de ellas no resolvería el tema. Esto es lo mismo”, afirmó, y continuó: “Está bien, vos bajás los valores de la multa, pero si después la Justicia no actúa, no fiscaliza, no se pagan las multas, no tenés forma de controlar, ¿qué función va a cumplir?”.

El jerarca expresó que tiene interés en que “haya un análisis del sistema” y que “funcione”. “No podemos volver a hacer lo que pasaba antes, que teníamos una diversidad de infracciones de tránsito según quien la pusiera. Yo creo que cuando se analice, si se instala algún ámbito de análisis de todo esto, tenemos que organizar el conjunto de todo”, indicó.

Con todo, Metediera dijo que está dispuesto a que, una vez que se implemente el permiso de conducir por puntos, se pueda analizar que “aquellos conductores o conductoras que tengan un buen desempeño en el tránsito efectivamente tengan una bonificación”: “Hablamos de las multas y también de trabajar para que los valores de los seguros puedan estar diferenciados”. Estas acciones, según señaló, tienen que estar vinculadas a que “tengan un resultado positivo y que cambien la realidad del país” con respecto a la siniestralidad, los fallecidos y los lesionados, y “no desde la perspectiva meramente económica”.

Consultado sobre una posible aprobación del proyecto en el Parlamento, Metediera dijo que la iniciativa se aplicaría únicamente a las rutas de jurisdicción nacional, pero que, si el Congreso de Intendentes decidiera tomar la propuesta para aplicarlo en los departamentos, sería necesario realizar una solicitud a Presidencia a través de la Unasev, “porque la potestad de la modificación de los valores de multa es de Presidencia de la República”. En ese marco, si esa solicitud llegara, Metediera respondió que a priori, no la comparte.