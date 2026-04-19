Con el objetivo de que se pueda votar en comisión el miércoles 29 de abril, con el mayor consenso posible, la oposición presentó modificaciones al proyecto que reduce el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad. El diputado colorado Conrado Rodríguez, redactor de la iniciativa junto con el nacionalista Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone, explicó a la diaria que para estas nuevas propuestas tomaron lo que se analizó en la comisión, tras la comparecencia de algunas delegaciones, sobre todo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Los jerarcas de esa cartera plantearon, por ejemplo, bajar el valor de las multas en función del momento del pago.

Esa, justamente, es la primera modificación planteada por la oposición. El proyecto original bajaba a la mitad la mayoría de los valores de las multas por exceso de velocidad, sin diferenciar momentos de pago. Con este cambio, la multa por la infracción más leve de exceso de velocidad (hasta 20 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida) queda en 2,5 unidades reajustables (UR), siempre y cuando “se abone dentro de los 90 días de la notificación de la infracción”, según dice el texto de las modificaciones. El valor sube a 3,5 UR si se paga desde los 91 a los 180 días de la notificación de la infracción, y se mantiene en 5 UR –como en la actualidad– “si se abona a partir de los 181 días de la notificación de la infracción”.

En tanto, los valores de las multas por circular entre 21 y 30 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida –siempre manteniendo los mismos períodos de tiempo para el abono– serían, respectivamente, de 4 UR, 5,5 UR y 8 UR –como el valor actual–.

Después, por circular entre 31 kilómetros por hora y hasta el doble menos uno de la velocidad máxima permitida, los valores de las multas quedarían en 6 UR, 8,5 UR y 12 UR –como el valor actual–. La infracción más grave de este tipo, que es circular al doble o más de la velocidad máxima permitida, se mantiene como en la actualidad, sea cual sea el momento del pago: 15 UR (el valor actual de la UR es de 1.914 pesos).

La oposición también decidió agregar un valor superior a la multa por adulteración de matrículas. En sus comparecencias ante la comisión, representantes del Congreso de Intendentes y del MTOP brindaron el dato de que en 2025 hubo 330.000 multas a vehículos con las matrículas adulteradas que [no se pudieron cobrar porque, justamente, no se logró identificar a los vehículos.

El agregado propuesto en ese sentido establece como sanción, “por circular sin matrícula, con matrículas adulteradas con el propósito de cambiar su identificación original u ocultarla de forma deliberada, la suma de 15 UR”.

Además, en el proyecto se agregó un artículo que faculta a la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP “a aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional”. Rodríguez subrayó que, además, en comisión se habló de la tipificación de eventuales delitos por adulteración de matrícula, pero entienden que no se pueden agregar a este proyecto porque implica una modificación del Código Penal. Mencionó que hay una iniciativa del diputado blanco Pedro Jisdonian que va en ese sentido.

El último agregado es la creación del “Fondo de Educación en Seguridad Vial”, que será administrado por el MTOP, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, “a los efectos de que este, con el asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), diseñe e implemente campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores, y la instalación de radares pedagógicos, con el objetivo de lograr un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito, que contribuya a reducir la siniestralidad en Uruguay”.

El artículo establece que el fondo “se constituirá con 10% de lo recaudado por multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad”. Rodríguez señaló que este agregado le parece “fundamental” porque en la comparecencia de Unasev a la comisión quedó demostrada “la inexistencia de este tipo de campañas”.