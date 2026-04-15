Este miércoles, luego de una “mesa redonda privada” con el centro de pensamiento Adrienne Arsht para América Latina, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, analizó el vínculo entre Uruguay y Estados Unidos. Presente en Washington en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el jefe de cartera valoró que ambos países se están “relacionando de la manera más fluida”.

Oddone detalló que Estados Unidos “es el principal destino” de las exportaciones de servicios de Uruguay, representando el 75% del total. Del mismo modo, el jerarca de gobierno indicó que el país norteamericano tiene “importantes inversiones en Uruguay en el sector financiero y en la producción manufacturera”.

Como ejemplo del buen vínculo bilateral, el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puntualizó que se visita “habitualmente” a las autoridades económicas estadounidenses cuando misiones de su cartera se hacen presentes en Washington. Asimismo, evaluó como “fluido” el vínculo con la embajada del país norteamericano en Uruguay, con la cual se trabaja, según detalló, “identificando pequeños problemas que se puedan estar dando” que llevan a no “facilitar ni la inversión ni el comercio”.

“Nos adaptamos e identificamos oportunidades esencialmente en inteligencia artificial, en data center y en temas de energía, donde Estados Unidos ya está trabajando de manera decidida”, profundizó Oddone, haciendo foco en los planes de inversión.

“Compañías norteamericanas están haciendo exploración petrolera, estamos recibiendo data center que vienen de compañías norteamericanas y estamos con varios proyectos de inteligencia artificial donde compañías norteamericanas están evaluando el mercado uruguayo”, informó el ministro de Economía.

Según detalló el MEF, Oddone permanecerá en Estados Unidos en el marco de las Reuniones Primavera hasta el 18 de abril. Se detalló que seguirá manteniendo reuniones con “instituciones multilaterales y de organismos financieros internacionales”.

Además, “participará en presentaciones ante inversores en bonos soberanos, con empresas estadounidenses y agencias calificadoras”. También “se reunirá con representantes del gobierno de Estados Unidos y participará en encuentros con los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales de América Latina”.