El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) tuvo varios temas sobre la mesa este lunes: recibió al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines para analizar la situación de las personas sin hogar, y evaluaron el Plan Nacional de Seguridad Pública que el gobierno presentó el 26 de marzo y el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

Sobre el Plan de Seguridad, el secretario general del PC y senador, Andrés Ojeda, dijo en conferencia de prensa que durante la presentación de las medidas, el ministro del Interior, Carlos Negro, tuvo un “talante profundamente refundacional, diciendo que era la primera vez que esto no eran medidas sueltas, sino que era un conjunto de medidas con un plan a diez años”.

Para el senador, al hacer esa afirmación “es tremendamente injusto con el gobierno de [Luis] Lacalle Pou, y con los ministros que intervinieron”, e hizo especial énfasis en la gestión del exministro del Interior Jorge Larrañaga, “que fue el primer gobierno que realmente logró quebrar una tendencia delictiva desde la vuelta de la democracia para acá”.

Señaló que es “injusto” también con los gobiernos del Frente Amplio (FA), ya que “hubo un proceso del ministro [Eduardo] Bonomi” que la oposición ha “criticado furiosamente” y que el FA “siempre ha defendido”. “¿Qué estamos diciendo? ¿Que no había un plan en los gobiernos de Bonomi? ¿Estamos reconociendo eso directamente?”, cuestionó.

“Cuando uno va, después de la conferencia refundacional, a mirar el plan, empieza a ver que de los siete ejes de medidas no hay una sola medida nueva, ni una”, apuntó, y resaltó que “hay medidas nuevas que no incluyen, por ejemplo, la alerta Amber”. “No hay ni una sola referencia a las personas ausentes, que siempre han sido algo muy sentido para el pueblo uruguayo, aquellas personas que desaparecen y no sabemos dónde están y qué pasó con ellas”, criticó.

El secretario general expresó su “decepción” con el plan, y dijo que, en el marco de la interpelación a Negro este jueves, van a “plantear todo esto”, y adelantó que va a presentar propuestas sobre la reforma del CPP “que impacten directamente sobre la calidad del trabajo de los fiscales”.

En cuanto a la reforma del CPP planteada por el gobierno, Ojeda dijo que el “tema central” de la justicia es la fiscalía por “el sobrepase y el atoro que tienen los fiscales trabajando”, lo cual “no ha cambiado ni va a cambiar por el código”. “Eso se cambia con recursos, eso se cambia con voluntad política de apoyar a la fiscalía; con el mismo número de fiscales y los mismos números de recursos, cambiando un código, no cambiamos la realidad de la justicia del Uruguay”, destacó.