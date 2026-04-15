El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó este martes que viajará a España para participar en el encuentro “En defensa de la democracia”, que reunirá a varios presidentes progresistas. En una rueda de prensa también reiteró que no asistirá al evento Movilización Progresista Global (GBM, por sus siglas en inglés), organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre otras agrupaciones, que se desarrollará en Barcelona entre el 17 y el 18 de abril. El mandatario dijo que su ausencia tiene que ver con que, por sus características, el evento se ubica “muy en el borde de lo que la Constitución te habilita” con relación a la política partidaria y la investidura presidencial.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo en una rueda de prensa que Orsi estará en España solo 24 horas. Señaló que, en el marco del encuentro “En defensa de la democracia”, el mandatario uruguayo mantendrá reuniones bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de España, Pedro Sánchez, y seguramente con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Tanto Sánchez como Ramaphosa, al igual que el presidente brasileño, Luiz Ignacio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sí participarán en la Movilización Progresista Global.

Lubetkin dijo que en el caso de México se tratará de “un repaso general” de las relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras que en el diálogo con España estarán sobre la mesa “muchos temas comunes en el ámbito de la cooperación” y con Sudáfrica se conversará sobre la posibilidad de aumentar la “capacidad de desarrollo comercial y económico con los países africanos”. El canciller agregó que durante el encuentro Orsi “se va a concentrar en el multilateralismo”.

Asimismo, Lubetkin dijo que el encuentro “En defensa de la democracia” busca dar “un mensaje amplio” en términos ideológicos. “Si ustedes ven el origen de alguno de los presidentes y primeros ministros, tiene poco que ver con la tendencia socialdemócrata que representa el presidente Sánchez”, afirmó, y sostuvo que se trata de “un juego muy amplio sobre una base clara: estabilidad, democracia y paz”.

En la mañana de este martes, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la salida del país de Orsi, entre el 16 y el 19 de abril, para viajar a España. Días atrás, el senador colorado Andrés Ojeda había anunciado que no acompañaría la autorización en el caso de que Orsi asistiera al evento organizado por el PSOE. Este martes, Ojeda dijo que se comunicó con el presidente para expresarle que “valora” su decisión de no asistir a dicha actividad y manifestó que, “sin perjuicio de entender que no es momento para reunirse con Pedro Sánchez”, votaría a favor de la salida del país.

Desde Presidencia dijeron a la diaria que Orsi nunca tuvo la intención de participar en el encuentro organizado por el PSOE. El espacio de intercambio al que asistirá Orsi tuvo su lanzamiento en 2024, tras una reunión entre Sánchez y Lula. El segundo encuentro se hizo en Santiago de Chile en julio de 2025, donde se sumaron Orsi, Petro y el expresidente chileno Gabriel Boric. La tercera reunión fue el 24 de setiembre en Nueva York, en el marco de la participación de los mandatarios en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fernando Pereira: “La izquierda tiene que ser capaz de movilizarse”

En su página web, en la que todavía se anuncia como ponente a Orsi, la Movilización Progresista Global se define como “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”. Al evento sí concurrirá una delegación del Frente Amplio (FA), encabezada por su presidente, Fernando Pereira.

En diálogo con la diaria, Pereira adelantó que dará un discurso en el que intentará “explicar” la experiencia del programa de recorridas por el territorio nacional denominado “El FA te escucha”. Dijo que se trata de “una experiencia que la izquierda latinoamericana y algunos países de Europa consideran muy positiva”.

Pereira señaló que en el evento estará representado “cada instrumento del FA”; mencionó que asistirá, por ejemplo, el director de la Fundación Liber Seregni, el sociólogo Agustín Canzani. “No vamos a estar todos los que quisiéramos, pero va a haber una delegación que va a poder darle seguimiento a la totalidad del evento”, resaltó.

En la grilla también figuran como ponentes de Uruguay el consultor político Luis Costa Bonino y el senador suplente del FA Rafael Michelini. “Tengo mucha ilusión porque es la primera vez que la izquierda se va a juntar a nivel global después de muchos años”, comentó Michelini a la diaria.

Michelini adelantó que en su disertación hará foco en las “soluciones progresistas” para “un mundo en caos”. “Al mismo tiempo, voy a llevar la experiencia de unidad del FA; nos miran con envidia, porque pocos países tienen construida la unidad de las izquierdas”, añadió.

Por su parte, Pereira ya tiene agendadas reuniones con el presidente del Partido de los Socialistas de Cataluña, Salvador Illa Roca; la presidenta del Frente Amplio de Chile, Constanza Paz Martínez Gil; y el presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Edinho Silva. El presidente de la fuerza política dijo que el FA “está pensando acciones ulteriores a la realización de este evento”. “La izquierda tiene que ser capaz de movilizarse, tiene que ser capaz de escuchar, tiene que ser capaz de hacerlo con modestia, partiendo de la base de que las soluciones, en general, surgen del pueblo”, expresó.

Por último, Pereira puntualizó que este tipo de espacios se dan en paralelo a una “extrema derecha que va ganando posiciones en Europa y en América Latina”, algo que, a su entender, “debe ser una de las preocupaciones, ya no de un progresista, [sino] de cualquier demócrata”. “Esto que está sucediendo debe prender todas las alarmas del progresismo para intentar tener un vínculo permanente y, al mismo tiempo, ser una usina de acción política”, resaltó.